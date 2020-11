Dopo la vera storia del patto del Nazzareno Renzi Berlusca spiegata da Gori. Gomez e svenuto.

Ieri sera sono capitato per caso su la NOVE dove Gomez intervistava Giorgio Gori. Inevitabilmente il discorso è caduto sull’ esperienza renziana di Gori e quando Gomez ha chiesto quali errori abbia commesso Renzi, Gori ha risposto: quando dopo il Patto del Nazareno e l’accordo con Berlusconi per le riforme, che portavano la firma anche del gruppo di Forza Italia quindi sarebbero passate sicuramente e senza bisogno di referendum Renzi ruppe il patto per la candidatura di Matterella al Quirinale invece che di Giuliano Amato. E si sapeva che Amato una volta eletto al Colle avrebbe concesso la grazia a Berlusconi. Da quì la rottura di Forza Italia che proprio con questa azione conferma l’ipotesi sopra descritta,

da quì l’inizio dei problemi di Renzi.

Si dovrebbe conoscere però tutta la storia.

Renzi fu raggiunto da una telefonata di D’Alema che l’informava che era stato tutto deciso tra lui e Berlusconi, compresa la conseguente grazia di Amato.

Fu questa interferenza, questo gioco a due Berlusconi-D’Alema che indispettì Renzi che invece fece eleggere il più degno Mattarella. Forse a Gori, proveniente da una esperienza a Mediaset la grazia a Berlusconi sarebbe stata bene. A questo punto lo penso anche io visto come è andata a finire dopo ma a quei tempi Renzi si fece interprete del pensiero della maggioranza dei democratici e della gente per bene.

Sempre che non sia stata tutta una manovra di D’Alema per isolarlo, costringerlo al referendum e tradirlo poi, come puntualmente avvenuto.

Fatto sta che ci siamo ritrovati coi grillini al governo prima coi leghisti ed ora con un PD tornato veterocomunista.

