E niente, dopo anni di insulti scopriamo che la Casaleggio pare abbia preso soldi dalle lobby delle sigarette. Ma gli amici dei lobbisti non erano i renziani e Renzi?

E i famosi “Giornalisti” (così si definiscono ) tacciono? Non è loro dovere fornire le notizie in maniera libera e obiettiva ?perché non mi sorprendo ? …..e perché non mi sorprendo che Travaglio & C non ne parli ?…e perché non mi sorprendo che nessun giudice indaghi ? … Oh che belle sorprese si imparano sui populisti, solo loro i perfetti, i più puri che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. AHAHAHA! Mi auguro un indagine che appuri la verità. Questa è brutta per davvero. Questa è un’accusa grave. La notizia sconvolgente , data con certezza, è che sono stati donati due milioni alla Casaleggio associati. Chiedo per curiosità : MA E LE PROCURE???? Ahhh già è vero devono occuparsi di Open e Renzi … certo perché fa paura perché è quello da buttare fuori dalla politica…. Onestà onestà gridavano.M5STELLE una colossale presa per i fondelli e la maggior parte degli Italiani c è cascata. Ma si sapeva dalla loro nascita, questa è gente impreparata venuta dal “nulla,” bravi al opposizione intendo se c è da distruggere un politico un partito con falsità e diffamazioni ben orchestrate e gestite da un giornale di riferimento e purtroppo con strani “appoggi” …vedi sopra ma poi però completamente inadeguati ed incapaci di governare. Si gente e’ vero 5 stelle e Lega, seppure in maniera diversa, hanno truffato lo Stato PUNTO Restiamo garantisti e come sempre aspettiamo di conoscere la verità e avere giustizia dalla magistratura! . Speriamo in tempi accettabili non -come quasi sempre accade- alle calende greche. Ma già una persona con un po’ di logica, e dico poca, sapeva che erano dei lazzaroni e cialtroni. È così evidente che erano falsi come difficilmente si può immaginare. Si sono inventati di tutto contro RENZI per mascherare le loro ruberie. E voi ci cascate. Basta osservare e pio chiedo meravigliato ma come mai nessuna procura indaga? come mai il direttore del quotidiano portavoce del governo non ha pubblicato nulla in merito…? Il ministro della giustizia che dice? oh dai SETTARI si sa calunniano denigrano ma dei loro sporchi affari no deve trapelare niente, che dire la mafia al governo. CHE BRAVA GENTE CHI GLI HA MANDATI A GOVERNARE QUESTA POVERA ITALIA.

E niente, dopo anni di insulti scopriamo che la Casaleggio pare abbia preso soldi dalle lobby delle sigarette. Ma gli amici dei lobbisti non erano i renziani e Renzi?

