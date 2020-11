Pagare una persona tantissimi soldi per non fare niente …. Assurdo ma quando gli revocano l’incarico…. Per quanto tempo ancora dobbiamo pagare questo Parisi , nullità unica?

NAVIGATOR, QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA FANTASCIENZA – RONCONE METTE IN CROCE PARISI: “DUE SETTIMANE FA SI PRESENTA ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA E SNOCCIOLA UNA SERIE DI NUMERI. IN SINTESI: UNO SU QUATTRO DI COLORO CHE HANNO PERCEPITO IL REDDITO DI CITTADINANZA HA TROVATO LAVORO. PERÒ, A FINE OTTOBRE, CIRCA METÀ DI QUEL QUARTO IL LAVORO NON LO AVEVA GIÀ PIÙ (ERANO CONTRATTI A TERMINE). NON SOLO: PARISI NON È IN GRADO DI SPIEGARE, CON PRECISIONE, QUANTI SIANO STATI COMPLESSIVAMENTE I POSTI DI LAVORO TROVATI DAI SUOI “NAVIGATOR”…”

Dopo il totale fallimento in questi due anni di mandato alla guida di ANPAL, la Ministra Nunzia Catalfo continua ancora a dare fiducia a Parisi?

È davvero inspiegabile e quasi masochistico, se non fosse che a rimetterci sono i cittadini italiani in cerca di lavoro.

Dalla titolare del Lavoro ci aspettiamo ben altri impegni e ben altre proposte, a partire dalla sostituzione immediata di Parisi.

Nei prossimi mesi ci troveremo a fronteggiare la peggiore crisi sociale degli ultimi decenni e sarà fondamentale avere un piano serio per il lavoro, mettendo in campo politiche attive davvero innovative.

Parisi ha dimostrato di non avere alcuna conoscenza del mercato del lavoro del nostro Paese, ne’ di portare alcun valore aggiunto per le sue esperienze americane, ma solo un aggravio di costi a spese dei cittadini.

Anpal deve riprendere il lavoro iniziato con i governi di centrosinistra e bruscamente interrotto per andare dietro scelte propagandistiche rivelatisi totalmente fallimentari, come quella sui navigator.

Non lo faranno mai. Parisi è stato messo da Di Maio per le sue buffonate e la Catalfo idem. Due persone inutili che hanno preso solo soldi dallo Stato. Non possono farlo… sarebbe come una confessione che non capiscono una cippa lippa di quello che fanno!! Purtroppo siamo in un governo che non ci appartiene. Da tempo in molti chiediamo a IV di ritirare i ministri e se ci vogliono diamo l’appoggio esterno. Solo cosi potremo dettare noi l’agenda a questi scappati di casa

Pagare una persona tantissimi soldi per non fare niente …. Assurdo ma quando gli revocano l’incarico…. Per quanto tempo ancora dobbiamo pagare questo Parisi , nullità unica? ultima modifica: da

