COME PRENDERE PER IL CULO UN BITARO BUTTATO IN POLITICA.

Brunetta in love: “Di Maio sei intelligente. La tua lettera sembra scritta da me”

“Caro Luigi, tu mi somigli. Sei diventato un leader, sei veloce. Ti prego non cambiare troppo. Alcune delle tue idee sono le stesse di FI. Troviamoci”. L’intervista (lettera) di Renato Brunetta sulle dieci proposte di Di Maio.

Affettuosamente suo. Caro Luigi Di Maio conservi questa lettera (vera) che sta per ricevere perché nessuno ne scriverà mai una simile. Il suo intervento di ieri sul Foglio ha scatenato qualcosa di bellissimo. I suoi dieci punti per l’Italia, “ben enunciati, la sua saggezza, il suo buon senso”, hanno davvero gareggiato con i pensieri del presidente e professore Renato Brunetta che, come direbbe lei, “ringraziandoci per lo spazio offertogli”, replica così. “Prima di ragionare sui contenuti di ‘Dieci punti per una svolta’ mi rivelo. Devo premettere che io, Brunetta Renato, ho una grande simpatia umana, e non solo, per Di Maio Luigi”.

