Von der Leyen: “All’Italia servono investimenti, col Recovery fund può reinventarsi” L’intervento all’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi: “Solo con le giuste riforme potrete ripartire”

Non si dovrebbe dire…. ma come è bello farsi governare dalla Germania green! A loro le scelte strategiche e il portafoglio, a noi l’implementazione. Ma davvero: “Society, Europe, Future” suona troppo bene. Forse manca Lavoro, forse no se si da un accento forte a Future. E qui sta la funzione politica delle società civili nazionali: vigilare affinché tutti tengano fede alle promesse e all’impostazione progressista.

Perché avete visto il profilo dei politici che ci ritroviamo, anzi, che abbiamo eletto? Giusto per dare un esempio, il rappresentante di punta, il fiore all’occhiello, del partito di maggioranza relativa è un certo Di Maio, e non è che negli altri, sia alla maggioranza che all’opposizione ci siano chissà quali strateghi: son tutti impegnati nelle loro battagliette per continuare ad occupare quelle poltrone, e convincere la gente a votarli facendo promesse insostenibili. Con poche eccezioni, che han dovuto comunque allinearsi alla media. La sola parola investimenti, che richiede una visione almeno quinquennale, è come fumo negli occhi di costoro.

Grazie Ursula, aspettiamo un nuovo Leonardo (Renzi), già sapendo che emigrerà in UE o ONU.

Dietro quelle parole sibilline c’e un messaggio chiaro,,”voi italiani siete barvi,,ma i soldi che vi diamo dovrete investirli bene” questo tradotto vuol dire che con il Recovery Fund ci sarà una commissione la quale controllerà gli scontrini, ultima modifica: da

