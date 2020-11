Ritratto del garante del Movimento, che medita ritorni in tv mentre i suoi ragazzi lo rinnegano. Fine della corsa?

Beppe Grillo, Elevato in soffitta. Ma è da almeno 10 anni che grillo non conta praticamente nulla blatera solo cazzate e servirebbe mettere in soffitta anche l’elettore che ha abboccato alle sue cazzate, portando l’Italia nel caos assoluto.

Da Pippo a Pippo. L’alfa e l’omega di Beppe Grillo hanno un nome, e un cognome: Baudo. È stato il Pippo nazionale a strappare da un anonimato di successo Giuseppe Grillo, allora detto artisticamente Giusè, dopo averlo sopportato per due ore, unico spettatore in una platea genovese del ’77, e a gettarlo nel grande corpo mistico e fantastico della Rai tv degli anni ’80. È oggi lo stesso Baudo ad avere qualche riserva sul rewind. “Lo capisco, vorrebbe ritrovare se stesso, ma guardate che nella vita non si torna indietro facilmente”.

Già perché il più influente comico italiano del quarantennio si sarebbe stancato una volta per tutte della politica e vorrebbe tornare a far ridere, addirittura sugli schermi. C’è da capirlo. A forza di passi di lato, da presidente a capo politico a garante del Movimento 5 stelle, l’Elevato – come con antiretorica si definisce rispetto alla massa degli “aggrillati” suoi follower – è praticamente finito in soffitta.

Da lassù, in un polveroso sottotetto, lo si immagina spolverare il ritratto di Giuseppe Conte, il premier blindato dall’accordo con il monaco dem Goffredo Bettini, magari leggere tomi futuribili su energie alternative all’energia alternativa o sulla fine del lavoro che è già mezzo esaurito un po’ ovunque. E poiché nelle soffitte generalmente ci sì annoia, per ammazzare il tempo si può provare a trollare Ebay piazzando a mille euro della pietra pomice “per smerigliare il cervello della stupidità umana” o postando cose tipo “La pianta si evolve per nascondersi dall’uomo” sul suo blog, che solo nel 2008 il quotidiano britannico Observer non esitava a indicare come il nono più potente del mondo.

Il problema è che mentre Ebay non ci casca e sfancula con piglio tecnocratico l’Elevato (“mette a rischio la nostra community”), a forza di nascondersi dai suoi ragazzi prediletti, succede che questi nella bassa cucina della politica fanno il bello e il cattivo tempo. Prendiamo le banche, cavallo di battaglia dei grillini di piazza, e in particolare Mps, che per sopravvivere alla crisi pandemica e forse esser venduta ai privati, dovrebbe ora venir ricapitalizzata con soldi pubblici dai grillini di governo.

Prendiamo Mediaset, l’azienda di colui che amabilmente l’Elevato chiamava lo “psiconano”, e dove secondo costui, “i grillini non avrebbero nemmeno pulito i cessi”. Ebbene per il grillino ben temperato nonché presidente della Camera, Roberto Fico, “Mediaset è una azienda italiana e come tale va tutelata da appetiti stranieri”. Ed è talmente “strategica” che proprio a partire da una norma bipartisan anti Vivendi, si arriva a uno strategico voto del centrodestra unito – e riguidato dal Cav – sullo scostamento di bilancio e a una parvenza di cordialità nazionale.

Prendiamo le relazioni internazionali, dove abbandonati gli empiti terzomondisti, scoloriti i gilet gialli, archiviati gli attacchi all’euro, c’è per esempio Luigi Di Maio che scrive una lettera a Repubblica con afflati da Konrad Adenauer in cui riflette “sulla necessità che le grandi democrazie mondiali inizino ad affrontare assieme le più complesse questioni globali”. Insomma, si vola alto. E a proposito di cieli azzurri, è il transfuga grillino Gianluigi Paragone a ricordare che è stato proprio l’attuale ministro degli Esteri ad auspicare l’aiuto dei vituperati Benetton per salvare Alitalia.

Altro che agognare il Rewind e tornare in tv. Ce ne sarebbe abbastanza per un bel V-day, per un ritorno bello e buono alle origini. E che origini. Perché c’è da dire che l’Elevato di strada, pur sconnessa e talvolta incidentata, ne abbia fatta molta da quella prima serata solitaria al cabaret La Bullona, dagli esordi tv a “Secondo voi”, dalla celebre battuta su Craxi, i socialisti e i cinesi, che gli costò il purgatorio Rai, dagli spot per lo yogurt Yomo. Moltissimi km rispetto ai tentativi di fare un lavoro normale, da tornitore, da saldatore, da venditore di jeans. Tutti falliti, perché il nostro era troppo artista.

E da artista, dalla tv negli anni Novanta passa ad altri palcoscenici, ai teatri, dove esordisce con “Buone notizie”, scritto da Michele Serra, alla regia uno come Giorgio Gaber. Nel ’91 un sondaggio Abacus lo indica come il comico più famoso d’Italia. È con il contatto diretto con il pubblico che scocca la scintilla, in una rivisitazione pop dell’epifania del leader celebrata da Elias Canetti nel suo ‘Massa e potere’. È lo stesso Grillo a esserne stupito e a raccontarlo una quindicina di anni fa a Marco Damilano, sull’Espresso: “Una volta ero sul palco, c’erano 10 mila persone che mi ascoltavano in silenzio, ho avuto un flash: se adesso scendo e dico venite con me, qui mi seguono tutti. Ma mi sono detto: belìn, e poi dove vado a finire?”.

Erano i primi anni del secondo millennio e l’Elevato qualche dubbio ce l’aveva . Intanto sul palco faceva a pezzi a martellate i monitor dei computer. Puro furore luddista. Terrore delle macchine. Del controllo. Poi arriva la svolta. “Farò uno spettacolo con la Rete”, annuncia nel 2004. L’anno dopo apre il blog . Diventa il sacerdote della controinformazione, incontra il guru. “Io scherzavo, – racconta nel 2016 – cioè dicevo cose serie e vere ma scherzando. Poi ho incontrato Casaleggio e un pubblico che capiva, informatissimo grazie a Internet. Da lì è nato tutto. Ma non ho mai pensato di essere un leader né l’ho mai voluto. È capitato”. Torna spesso sul destino. “In fondo io non volevo… Non avrei mai pensato di essere l’artefice di un movimento politico”, ma “è successo tutto quasi per caso: la gente usciva dai miei show distrutta, ma anche ringraziandomi per le cose che dicevo. Allora mi sono detto: perché tutte queste esperienze non proviamo a raggrupparle? Ecco il Movimento è nato più o meno così”.

Quasi costretto dalle necessità del Fato, ecco la genesi del leader politico Grillo. Che, tra il serio e il faceto, anticipa lo scandalo Parmalat, finisce sul New York Times e tra i personaggi europei del 2005 secondo il Time. Nel 2007 interviene all’assemblea dei soci Telecom a nome dei piccoli azionisti, e parla al Parlamento europeo di nuove tecnologie e dei condannati a Montecitorio. La sua vis comico-politica appare irrefrenabile. Un mix di vittimismo e utopismo. Da destra a sinistra, incuriosisce e insospettisce allo stesso tempo. Per Maurizio Crippa, del Foglio, si tratta di comicità con “un solo registro, il sospetto che il resto del mondo stia al mondo per fregarlo: punto di vista arcigno, alla fine stucchevole”. Per Curzio Maltese, della Repubblica, “la svolta da predicatore è ancora più imbarazzante. Si è messo anche lui in fila a vendere complotti”. Il compianto Edmondo Berselli ne sottolinea l’ineluttabilità. “È stato il detonatore per una miscela divenuta esplosiva: in cui combinano le frustrazioni del precariato, l’impoverimento provocato dalla pressione dei nuovi consumi, insostenibili per basi di reddito ridotte, la collera per gli sprechi e i privilegi della ‘casta’, l’insoddisfazione per una forma di rappresentanza che non riesce a rispondere alle aspirazioni dei cittadini”.

Della miscela esplosiva si vedono gli effetti nel Vaffanculo-Day, settembre 2007, evento tellurico in contemporanea in diverse piazze del Paese, epicentro a Bologna, obiettivo dichiarato: una legge popolare contro i condannati in Parlamento. Decine di migliaia di incazzati contro i politici corrotti, ma non (ancora) un partito. Come l’organizzatore ribadisce al cronista del Secolo XIX Ferruccio Sansa dopo aver mangiato una “bella bistecca”: piuttosto “un virus che ha cominciato a diffondersi e che non si fermerà”. Sappiamo come andrà a finire. Il virus della democrazia dal basso, del parlamento da aprire come una scatola di tonno, dell’uno vale uno, diventerà Movimento, fiancheggiato da nuovi giornali come il Fatto quotidiano, “il nostro giornale”, rivendicherà l’Elevato. Il virus andrà al governo 11 anni dopo. Dopo il tentativo respinto di Grillo di candidarsi alle primarie del Pd nel 2008, il lancio delle liste civiche alle amministrative; dopo lo Tsunami Tour e la mitologica traversata a nuoto dello stretto di Messina, l’affermazione alle politiche del 2013; dopo la presa di Roma e Torino.

Inesorabilmente arriviamo al marzo 2018: il Movimento lanciato per caso dal ragionier Grillo, figlio di industriale (“Lui rischiava il suo denaro”), ha vinto le elezioni. Lo aveva previsto mesi prima, “andremo al governo, sarà naturale”, regalando ad Avvenire anche uno straccio di analisi seria. “La strage di soldi, di proprietà e di sovranità messa in atto dalle banche è stata preceduta dal massacro dei valori che si è compiuto in Italia, nell’era del berlusconismo. Bisogna sempre tenerlo a mente…”. Colui che il biografo Andrea Scanzi descrive come “un maniaco dei prodotti sani, un killer dei detersivi e uno snervante controllore degli scontrini della spesa”, ora ne è il garante. Si tratta di capire se e con chi diavolo Di Maio e compagnia decideranno di allearsi per formare il governo. L’Elevato-Garante rilascia un’intervista a Repubblica in cui in tempi più seriosi si sarebbe detto che annuncia un cambio di fase: “L’epoca dei vaffa è finita, ma non comincerà quella degli inciuci”. Arrivato il successo, c’è paura dello snaturamento, che Grillo prova a esorcizzare: “Non assisterete a una mutazione genetica del movimento”. E ancora: “Noi siamo un po’ Dc, un po’ di destra, un po’ di sinistra. Possiamo adattarci a qualsiasi cosa. A patto che si affermino le nostre idee”. Lui però da bravo artista, antenne ritte, l’aria l’ha fiutata già, e si definisce “come una prostituta in una città senza marciapiedi”.

Insomma, non sa dove collocarsi, non sa più se è il padre spirituale del movimento, che intanto ha perso anche il suo guru fondatore, l’alter ego Gianroberto Casaleggio. E lo spaesamento diventa fatto concreto qualche mese dopo, nell’autunno successivo, dopo i primi mesi del primo governo Conte, con la Lega di Matteo Salvini. Kermesse 5 stelle del Circo Massimo, Luigi Di Maio, carica di vicepremier, lo presenta come il “padre di tutti noi”. Ma il padre non sta al gioco, che lo vorrebbe governista, e con una manina bianca simbolo del complotto, insulta l’alleato Salvini, arriva ad attaccare il presidente Mattarella. Imbarazzando tutti, Conte compreso. E’ il momento della presa di coscienza. Il comico fa ridere, ma la politica è da un’altra parte. Il distacco dell’iceberg è iniziato, direbbe l’ambientalista Grillo, che agli ultimi Stati Generali 5s (“in pieno stile Dc”, rileva Filippo Ceccarelli) si limita a mandare un video messaggio in cui invita genericamente a votare, mentre nel Palazzo se non di inciuci, di rimpasti di governo si parla.

Probabilmente non è più tempo per il Vaffa, che, complice il nuovo virus, finirà in cantina insieme all’uomo forte, come sostenuto dal sociologo De Rita. Staremo a vedere se avrà ragione Domenico De Masi, altro sociologo non più vicino ai 5s, secondo il quale il Movimento (che intanto perde consenso) finirà a sinistra e anti-populista. Potrebbe essere il vero lascito dell’Elevato, rifiutato dal Pd, segnato dal risentimento e dall’odio-amore per la famiglia del centrosinistra. “Non posso uscire dal Movimento, è come se un musicista jazz decidesse di uscire dal jazz”, ha dichiarato qualche tempo fa, auspicando di voler riconquistare la libertà. Persino in tv. Il problema è che il Movimento a essere uscito da lui. Così occorre ricordare quello che suggerì lui stesso da Piazza Maggiore ai politici colpiti dal successo del Vaffa-day: “Fossi in loro mi alzerei dalla poltrona… (…) Sapete quegli addii al crepuscolo nella nebbiolina, come si vedono nei film. E poi non mi farei più vedere”. Ecco, un po’ come finire in soffitta.

Ritratto del garante del Movimento, che medita ritorni in tv mentre i suoi ragazzi lo rinnegano.

