Quelle che seguono solo alcune mie considerazioni preliminari, basate sulla versione dell’emendamento che mi è stata inviata da uno dei firmatari (quella ufficiale non è ancora disponibile), al quale ho anche richiesto i conteggi che li hanno portati a quella cifra; non avendomeli ancora inviati, può darsi che queste mie valutazioni siano successivamente smentite.

La nuova tassa patrimoniale dovrebbe riguardare solo le persone fisiche (il signor Mario Rossi) e non le società di capitale (la Mario Rossi Spa). Qui in realtà c’è già il primo problema. Se l’obiettivo, immagino, è non colpire la produzione, non si vede perché si escludano dalla nuova tassa le imprese più strutturate ( = le società di capitale) e non anche le imprese più piccole e il lavoro autonomo (che non hanno personalità giuridica ma sono società di persone), qualora abbiano una ricchezza superiore a mezzo milione di euro.