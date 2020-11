Come al solito tasse, tasse, tasse… Però è bene iniziare a capire come rimborsare il megadebito, così capiamo di che morte ci farete morire. L’Italia è un Pese da abbandonare sin dal 2016.

Succede che attorno all’ora di pranzo di sabato spunta un emendamento alla manovra di bilancio che introdurrebbe una imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni a partire da una base imponibile di 500 mila euro. Di fatto, una sorta di patrimoniale che ricalcherebbe il modello spagnolo. Nicola Fratoianni di LeU è il primo firmatario. Seguono in calce, dettaglio di non poco conto, le firme della cosiddetta sinistra Pd che rimanda ai nomi di Matteo Orfini, Chiara Gribaudo, Giuditta Pini, Luca Rizzo Nervo. Si propone di partire da 500 mila euro con aliquota allo 0,2%, salendo dello 0,5% sopra il milione, fino ad arrivare al 2 per cento sopra i 50 milioni. La norma prevede anche la cancellazione dell’Imu sulle seconde case.

Fatto sta che non appena si diffonde la voce di una tassa sui patrimoni la destra e in particolare gli azzurri di Forza Italia esplodono anche perché solo pochi giorni fa Berlusconi e le sue truppe hanno teso la mano all’esecutivo. Da qui parte l’affondo di chi come Giorgio Mulè parla di « rapina della sinistra». Per tutto il pomeriggio i berlusconiani bombardano la maggioranza sulle agenzie.

In quegli attimi il Pd resta il silenzio. C’è imbarazzo al Nazareno. Eppure i firmatari di rito democrat non si nascondono. Giuditta Pini, classe ’84, al secondo a giro a Montecitorio, da tempo immagina e studia una proposta che va in questa direzione. Premessa: «Intanto -osserva con il Corriere – è una proposta del segretario di uno dei partiti di maggioranza, vale a dire Nicola Fratoianni. Chiediamo di discutere su questo tema, è una misura molto articolata, che verrà presentata la prossima settimana». Ma così non rompete il rapporto con Forza Italia? «Il dibattito va aperto – insiste Pini – perché noi non possiamo pensare di continuare a fare debito senza immaginare a una rimodulazione della tassazione che sia più progressiva chiedendo un piccolo sacrificio a chi ha di più». Ma avete concordato la norma con i vertici del partito? Pini si ferma e la mette così: «Non c’è stata una direzione del partito o un’assemblea del gruppo. Ma guardi, noi invochiamo l’apertura di un dibattito. Si può aprire? Speriamo si apra. D’altro canto, è scritto in Costituzione che le aliquote debbano essere progressive».

E mentre Pini cerca di spiegare le ragioni dell’emendamento, dalle parti del Pd in tanti ammettono: «È una proposta impropria e intempestiva che si presta a equivoci e a strumentalizzazioni che spaventano il ceto medio». E poi c’è chi, come Carmelo Miceli, responsabile sicurezza del Nazareno, sulla ipotesi della patrimoniale si mostra più che perplesso: «Penso – afferma al Corriere della Sera – che ci siano altri strumenti per consentire l’equità sociale. È giusto che in un momento di difficoltà chi ha di più debba dare più, ma i prelievi forzosi sono un’altra cosa».

Ma è possibile che dopo una vita di lavoro, rinunce e sacrifici per mettere da parte qualcosa che integri una pensione insufficiente ed eventualmente pagarsi cure mediche, si debba temere i saccheggi dello stato che continuamente minaccia patrimoniali o prelievi forzosi? I RISPARMI PROVENGONO DA REDDITI GIÀ ABBONDANTEMENTE TASSATI . Se è vero che esiste tanta evasione attivatevi in modo serio e onesto per i recuperi.

Come al solito tasse, tasse, tasse… Però è bene iniziare a capire come rimborsare il mega debito, così capiamo di che morte ci farete morire. L’Italia è un Pese da abbandonare sin dal 2016! Sulle multinazionali del web aspettiamo pure la UE…ma l’evasione? Su questo non si trovi la scusa della Ue perché esiste solo in Italia 120 miliardi di evasione all’anno. PERCIO: Bene tutte le riforme che vanno verso la riduzione della evasione fiscale. Il vero punto da affrontare è proprio questo. Siamo un popolo sempre a caccia di assistenza, nei CAF le file sono sempre lunghe per cercare tutte le pieghe possibili per avere assistenza. Questa assistenza dobbiamo spostarla sulla PRODUZIONE, solo così potremmo risolvere i ns problemi. Questi fondi vanno gestiti solo in quella direzione, “io ti do questo aiuto ma tu devi produrre qualcosa”, salvo casi di effettiva necessità per impossibilità al lavoro. Allora coinvolgere Aziende, Enti Pubblici, soprattutto i Comuni, tanto bisognosi di interventi pubblici che non riescono a fare. E poi soprattutto CONTROLLI seri e SEVERI. Ma è mai possibile che per portare a fare qualcosa uno che ha un reddito di cittadinanza bisogna saltare mille rivoli burocratici?

Poi: Per fare cassa basterebbe rivedere il sistema delle concessioni facendo le aste pubbliche come chiesto da anni da più parti e ultimamente da Renzi e Calenda. Credo che vi dobbiate impegnare tutti, compreso PD e sue succursali LEU) in questa direzione. Non so se si arriverebbe a 18 miliardi ma sicuramente non si impatterebbe sulla produzione, sui risparmi o sugli immobili. Ma visto che è complicato, non si fa. E si continua così che, mi pare, si vada bene parecchio. Potrebbe invece essere colta l’occasione per un dibattito serio, sicuramente complesso, che va però iniziato. Includendoci anche strumenti e norme per una lotta seria all’ evasione fiscale. Perdere questa occasione ora, in questo momento storico, porterà più danni che qualunque mossa fosse anche diretta a “solleticare qualche istinto demagogico”.