Farsa e tragedia del caso Morra, che ci sta a fare alla testa dell’antimafia?

Il senatore Nicola Morra ospite di Lucia Annunziata, con un’arroganza inaudita ha ribadito la validità della sua tesi secondo cui i Calabresi non avrebbero dovuto votare Jole Santelli in quanto malata oncologica. Non sto qui a ribadire quanto ho già scritto in un precedente post, ma a sottolineare l’arroganza del potere, l’arroganza di chi pur rivestendo un ruolo di rappresentanza democratica si sente invece “padrone” della poltrona su cui siede quindi anche della poltrona dello studio televisivo della RAI.

A difesa di Lucia Annunziata che è stata letteralmente zittita da Morra, è intervenuto Sallusti evidenziando come proprio nel servizio pubblico il giornalista debba essere libero di fare le domande che invece Morra ha impedito gli venissero fatte.

Infine il Sen. Morra, dimenticando forse che il M5Stelle governa l’Italia, ha detto che la ‘ngrangheta pare sia pronta per immettere sul “mercato” 500 miliardi di euro per far fronte alla pandemia.

La domanda allora è: cosa sta facendo il sen. Morra per verificare ed eventualmente impedire che la ‘ndrangheta immetta sul mercato 500 miliardi di euro?

L’imbarbarimento della lotta al malaffare nelle istituzioni tocca il suo livello più basso quando i rappresentanti stessi delle istituzioni, per affermare la propria superiorità morale nei confronti degli avversari politici, godono esultanti alla notizia degli arresti di esponenti di altri partiti. Un politico dovrebbe tifare per l’estraneità ai fatti contestati in fase di indagine preliminare a un rappresentante delle istituzioni di ogni ordine e grado, perché la colpevolezza di uno solo è segno di una falla del sistema e registra una sconfitta collettiva. L’indignazione generale nei confronti del senatore Morra, presidente della Commissione Antimafia, che ha dissacrato la memoria di Jole Santelli, una delle donne più forti del nostro tempo, che è andata via nella gloria del suo popolo dopo aver lottato con una forza eroica contro il cancro, ha devastato persino il limite di ciò che attiene all’ambito dell’indicibile. Il delirio del presidente dell’Antimafia si evince dal suo definirsi politicamente non corretto mentre diffama i cittadini calabresi che “hanno votato consapevolmente una grave malata oncologica”, travisando il significato più preoccupante delle sue espressioni di condanna irreversibile rivolte ai malati di cancro, la cui piena affermazione rappresenta invece una speranza concreta per tutti, proprio perché, rispetto al male, tutti siamo vulnerabili. La tragedia si consuma al momento delle attese scuse di Morra che, nonostante lo schifo suscitato e le condanne arrivate da ogni dove, contrattacca associando la richiesta di dimissioni avanzata da mezzo Paese alla necessità di toglierlo di mezzo perché la sua figura darebbe fastidio alla mafia. Questa follia si associa alla consuetudine ormai diffusa di molti colleghi del senatore Morra di ascriversi meriti invocando presunti legami con i pubblici ministeri issati come bandiere redentrici. Come se osannare i procuratori rappresenti la collocazione sicura nella categoria dei politici onesti, al di sopra di ogni sospetto. Tutto questo è di una gravità inaudita, come lo è l’ostinazione di Morra nel rimanere a presiedere una delle Commissioni parlamentari più importanti, sostenendo la tesi secondo la quale per essere legittimati a emettere sentenze non serve aspettare i processi quando il lavoro dei pm è confermato dal Gip. Basterebbe solo questo per mettere la parola fine, ma invece la seria preoccupazione è che siamo ancora all’inizio.

