L’avvocato prestato alla politica si è attaccato alla poltrona di Palazzo Chigi come l’ostrica allo scoglio. Ci penseranno, con suo sommo dispiacere, i suoi stessi presunti amici a staccarlo.

La miccia del rimpasto. Tutto fa dubitare che le ragioni siano davvero di rafforzare Conte e non di farlo implodere. Il Governo giallorosso rischia di infrangersi sulle stesse contraddizioni in cui è naufragato quello gialloverde. By Alessandro Barbano | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

“Ma c’è una circostanza che sfugge ai due inguaribili tattici. A distanza di quindici mesi dalla nascita del Governo giallorosso, la maggioranza che lo sostiene resta minoritaria nel Paese e – stando ai sondaggi – non ha rimontato un solo zero virgola al vantaggio del centrodestra.”

La maggioranza che sostiene Conte è minoritaria nel paese( non in Parlamento). Uguale Sarà pure vero, ma una maggioranza alternativa non può essere quella accozzaglia ( in senso politico) che va da una Lega con istinti secessionisti, a FDI che la secessione la vede come il fumo negli occhi per finire a Forza Italia partito azienda che farebbe accordi ( come sta succedendo) anche con il diavolo per gli interessi di Mediaset.

Barbano fa una critica spietata ( e, a mio parere, totalmente condivisibile) della gestione politica di Conte. Poi, dopo aver additato Bettini e Renzi come i due complottatari, li liquida, intanto definendoli due ‘ inguaribili tattici’, e poi scagliando loro addosso i sondaggi. Quando abbiamo visto, tra le altre cose, come i sondaggi siano fallibili e vengano smentiti dalla realtà. Anche perché le cose cambiano se i sondaggi si fanno a bocce ferme mentre i voti delle elezioni sono reali e avvengono in circostanze differenti. Ne deriva che i soli santi e puri, i soli a non avere motivazioni recondite, i soli a possedere e a trasmettere la verità siano i giornalisti. Ci hai provato Barbano….ma non ci casco. Aggiungo che i giornalisti troppo spesso non si rendono conto che esiste un abisso tra la critica a tavolino e la gestione politica delle circostanze & situazioni. Quando si deve tener conto della realtà, per cui spesso non è possibile scegliere il meglio ( che talora è difficile capire dove stia), ma il meno peggio. E che i politici, quando non sono populisti e sciroccati, devono fare i conti con parte della popolazione che ha idee diverse o opposte. AGGIUNGIAMO: Il problema è che certi ministri non hanno fatto nulla, nulla di nulla, Dovevano galoppare per colmare il deficit dell’Italia nei campi tecnologico, scientifico, etico, di responsabilità, organizzativo e di comunicazione… e quelli hanno deluso in pieno. Dovrebbero essere allontanati senza alcun ringraziamento, spero che prima o poi lo facciano.

PS: La politica non riesce a liberarsi dei vecchi vizi.

Se qualche schieramento ha la capacità di provocare le elezioni anticipate – nei tempi opportuni indicati dalla necessità di non fare danni al paese impegnato nell’emergenza – e così ricostruire su basi reali la rappresentanza parlamentare, lo faccia, ma senza giochi delle tre carte, che, oltretutto, partendo da un obiettivo, alle volte portano ad un risultato opposto. Barbano la tira per le lunghe, ma in sintesi Conte non è proprio più adatto (se mai lo sia stato finora) a fare ripartire l’Italia, e Salvini non fa più paura come tempo fa … si proceda in fretta per avere un governo competente con un Premier che valga questo nome, gli elettori (se sarà il caso) dopo questa pandemia sono “vaccinati” per capire quale sia la soluzione migliore, al di là di sondaggi che valgono quel che valgono e lasciano fuori un oscillante 40%.

L’avvocato prestato alla politica si è attaccato alla poltrona di Palazzo Chigi come l’ostrica allo scoglio. Ci penseranno, con suo sommo dispiacere, i suoi stessi presunti amici a staccarlo. ultima modifica: da

