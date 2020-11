VAI AVANTI TE CHE NOI CI CAGHIAMO A DOSSO. ECCO COME PASSARE DA DENIGRATORI A CAGASOTTO PER UNA MANCIATA DI VOTI.

L’operato del Governo, non è così incisivo ed efficace, come dovrebbe essere e in molti, all’interno della maggioranza vorrebbero modifiche, per renderlo più dinamico e puntuale sulle misure da prendere per il Recovery plan, la finanziaria e non solo..!

Renzi, allora, viene sollecitato ad intervenire, in merito, perché, almeno, la eventuale responsabilità di un “rimpasto”, mal tollerato, perché non compreso dai cittadini, ricadrebbe su di lui..!

INSOMMA VAI AVANTI TE CHE NOI CI CAGHIAMO A DOSSO.COME PASSARE DA DENIGRATORI A CAGASOTTO PER UNA MANCIATA DI VOTI.E DEL BENE PER L’ITALIA CHE GLINE FREGA.BRAVI PD&M5S.

