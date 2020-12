REPOED: Caso Air Force, il giornalista di Report fa innervosire Renzi: «Lei deve studiare, serve un corso di formazione»L’ex premier: «Non troverà mai il mio nome, in quel momento stavo guidando il Paese» – Ansa /CorriereTv

“Non troverà mai il mio nome in questa vicenda, semplicemente per il fatto che in quel momento stavo guidando il Paese”. Polemica e nervosismo, l’ex presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi risponde così alle domande di un giornalista sul caso Air Force. Poi se la prende con il reporter e aggiunge: “Lei deve studiare, non mi può rispondere alla domanda perché non la sa. Bisognerebbe fare un corso di formazione ai giornalisti che non conoscono e pretendono di fare domande”

Non guardavo il Report della Gabanelli figuriamoci se guardo quello di Sigfrido Ranucci.

Trasmissione in pieno stile protogrillino, tribunale del popolo dove le allusioni si mischiano ai fatti. Le inchieste giornalistiche sono altra cosa. Report sta solo un gradino sopra le Iene. E ho detto tutto. Ma basta guardare cosa imbastiscono : LE PORTINAIE DI “REPORT” Per attaccare Renzi la prendono alla larga, passando da un’azienda genovese cotta e stracotta da almeno 30 anni.

Dopo la costruzione del

Programma “Avanti”, tutto acquistato dallo Stato, 25 o 30 macchine andate ad infoltire la flotta di Stato.

Detta azienda è passata dalle mani dei turchi a quelle degli Emirati Arabi, per un programma di macchine da pilotare da remoto ( Droni) ma e’ stato un flop.

Sono state costruiti 2 prototipi, uno dei quali andato distrutto nei presi della costa siciliana durante un volo di collaudo.

Ma tornando alle “portinaie di Report” che fanno i saputi tuttologi ma non sanno niente, sono solo fumo maleodorante che serve a mettere sul mirino della cattiva luce persone perbene.

Ecco questo e il modo di perpetrare il giornalismo becero, stupido e disfattista raccontando in modo manipolato, distorto e/o inventati di sana pianta i fatti e gli eventi… fatti che però nascondono il secondo fine propinati ai poveri telespettatori gonzi creduloni che non essendo in grado di valutarne l’attendibilità prendono per buona ogni amenità e ogni eresia.

#VOMITEVOLE!!

D’altronde, tengono famiglia anche loro, e si va a grattare il fondo del barile, quando non si hanno altri argomenti, pur di sopravvivere!

E quale argomento migliore, quello di massacrare Renzi, su “sensazioni” di 5 anni fa, perché solo quelle sono, in quanto nessuna denuncia e condanna a suo carico, anziché parlare della attualità, tipo i rapporti fra Philip Morris e Casaleggio!

Anche Ranucci, si aggiunge alla lista dei mercenari della informazione, di area populista, filogrillina! Ma siamo su Rai3, e pago io, e non su Cairo La7( setta!). Quindi, ho tutto il diritto di incazzarmi, quando non si fa informazione, ma manipolazione e strumentalizzazione di notizie!

COMUNQUE “Nonostante ciò che abbiamo dovuto soffrire non RENZIANI, per colpa della propaganda grillina e leghista, noi oggi non chiediamo che lo stesso vergognoso trattamento sia riservato a altri: anzi. La politica non si fa così, a colpi di odio sui social. Chiamateci pure ingenui: siamo semplicemente persone civili.”

Le inchieste giornalistiche e: La politica non si fa così, a colpi di odio sui social. Chiamateci pure ingenui: siamo semplicemente persone civili

