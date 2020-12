Servono i soldi del Mes: continuare a dire NO al Mes non ne abbiamo bisogno in questa fase non è ideologia ma è puro masochismo. Riforma del Mes: il no italiano è sempre stato sì. Fin dal 2019 Roma non ha mai messo in dubbio il suo impegno: oggi l’ok alla riforma in Eurogruppo. Frizioni col nord sulle banche.

Purtroppo spesso si confonde il fondo MES sanitario con la riforma dello strumento MES salva stati. Il primo eroga fondi una tantum per far fronte all’emergenza pandemica, il secondo è una specie di assicurazione a favore degli Stati in difficoltà che si vorrebbe riformare dopo una trattativa durata anni. Quindi approvare la riforma dello strumento non significa dire si al suo utilizzo da parte dell’Italia.

Comunque “non aumenta le probabilità di ristrutturazione del debito”, “né è richiesta una ristrutturazione preventiva per l’accesso al Mes”., la domanda è sono state anche cambiate le condizionalità per la restituzione?? Perché sono quelle le vere gatte da pelare!!!

Poi il MES da quanto mi pare di ricordare l’unica condizionalità è la destinazione, cioè la sanità e altri costi collegati, interesse 0,08% mi pare, non ci vuole molto capire la differenza con altre fonti di finanziamento che sono nell’intorno del 1%, anche per chi è digiuno di matematica. Peccato che i soldi del MES ci sarebbero serviti la scorsa estate, per arrivare preparati all’autunno e all’inverno. E invece è stata una strage, e anche sui vaccini saremo buoni ultimi.

M5S: “no sia alla riforma sia all’uso del Mes”. IV: “allora cade il Governo”. M5S: “allora sì”. bastava raccontarla così. ultima modifica: da

