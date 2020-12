Potrei essere d’accordo se ci fosse un Governo competente. Tolti 4/5 ministri …Ma con Casalino portavoce sia del incompetente premier e di vari bibitari la vedo dura.

“L’altro punto centrale è la capacità di esecuzione per spendere bene i soldi europei: 200 miliardi che dobbiamo investire adesso o mai più. Leggo di task force, cabine di regia, nuove assunzioni, addirittura 300 consulenti da far lavorare a Palazzo Chigi.

Come ho detto personalmente al Premier, nel corso di un colloquio nel suo ufficio, per spendere bene i soldi europei non servono 300 consulenti, ma basta 1 governo.

Non servono migliaia di progetti, ma serve una visione. Non occorrono complicate task force, ma ci vuole la forza di chi ha un’idea e la sa realizzare. Matteo Renzi.

Stessa cosa che ho pensato non appena ho letto della task force: poltrone a casaccio. I 300 tecnici mi sanno di becera salsa democristiana e socialistoide insieme…per questo sono d’accordo ma! se ci fosse un Governo competente. Tolti 4/5 ministri …Ma con Casalino portavoce sia del incompetente premier e di vari bibitari la vedo dura. Ma ad avercele queste idee ! caro Matteo….questi hanno elettroencefalogramma piatto purtroppo per noi. Perciò con questa gente! Mi sa tanto che tutti quei soldi saranno sprecati per mance a parenti amici e amici degli amici solo quello sono capaci ha fare. Con l’armata Brancaleone al governo, e tutto il codazzo di commissioni e commissari, c’è il pericolo che i soldi spariscano senza che riescano a produrre granché. Ma rimpinguare le loro tasche e quelle di amici (mafiosi si intende) Mi chiedo se non lo facciano di proposito, per far fallire l’Italia. Per questo sono ansiosi che arrivino. Ma. Mi sa che se non presentiamo riforme serie col piffero che ce li danno!!! Si fanno troppi conti senza l’oste.

Caro Renzi, spero che almeno IV se non vede che il premier Conte mettere in atto tutto ciò che hai detto, devi fare una sola cosa, CRISI DI GOVERNO. Mandiamo a casa Conte e tutta la sua squadra… Ora non domani.. Questo paese è allo stremo. Stacca la spina, che senso ha continuare a sostenere un governo cui critichi (giustamente) quasi tutti i provvedimenti!

Potrei essere d’accordo se ci fosse un Governo competente. Tolti 4/5 ministri …Ma con Casalino portavoce sia del incompetente premier e di vari bibitari la vedo dura. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo