RENZI: Staccale la spina o la colpa del disastro che si profila verrà fatta ricadere tutta su IV

“Molti amici mi sottolineano la doppia morale dei Cinque Stelle. Sullo scandalo Casaleggio la rilevanza mediatica è stata ben diversa dal non-scandalo Open. Sulle gravissime vicende della famiglia di Beppe Grillo il silenzio ha avvolto i principali talk, a differenza di ciò che era accaduto per le nostre famiglie coinvolte in vicende molto meno rilevanti. Io credo che non dobbiamo arrabbiarci per la (loro) doppia morale ma mantenere lo stesso stile: rimanere garantisti, sempre, anche con gli avversari.” Matteo Renzi

Ben Detto ! NOI SIAMO TUTTI CON TE !!! RENZI SEI IL MIGLIORE!!!Il Fatto Quotidiano e La Verità questa volta tacciono : due pesi e due misure come sempre.

Ma la impressione è che di fronte alla levata di scudi su FB verso lo scandalo della Phillis Morris, alla quale né Casaleggio e neppure i 5 stelle hanno risposto, sia stato dato l’incarico a Ranucci di deviare l’attenzione verso Renzi che ne ha l’ abitudine . Con certi magistrati che ne hanno inventate di tutto per incastrare Renzi, sai in 4 anni quante prove potevano raccogliere! Se non lo hanno fatto significa che non c’è niente di niente. Solo deviare l’attenzione da Casaleggio, dai 5 stelle da Conte ,da Travaglio, da Cairo, etc

Oggi “il non-minsitro degli esteri” Luigi Di Maio ha dichiarato per l’ennesima volta che il “Mes non verrà usato e non ha i numeri in Parlamento”. Dimostriamo a lui e quelli come lui il contrario. Mai come adesso i tempi sono maturi per mandare a casa una larga parte di questo governo di incompetenti che fa propaganda sulla pelle e sull’avvenire degli italiani. E’ il Paese che lo chiede. Occorre un atto di coraggio da parte nostra e di tutti coloro che vogliono un futuro migliore. Mandiamo a casa questo governo. Poi vincerà Salvini+Meloni e vedremo cosa succederà ma ritardare, rinviare non serve a niente. Manda a casa questo governo e cerca di costruire una alternativa “normale” Staccale la spina o la colpa del disastro che si profila verrà fatta ricadere tutta su IV. Il bicchiere è colmo …. questa compagine di governo va cambiata……

RENZI: Staccale la spina o la colpa del disastro che si profila verrà fatta ricadere tutta su IV ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo