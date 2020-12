LA PATRIMONIALE:Non c’è che dire, il genio politico del proponente ha scelto proprio il momento giusto per svegliarsi dal lungo sonno. E la destra si frega le mani (pure).

Si fa presto a dire patrimoniale in questo Paese dove la politica si fa a chi le spara più grosse e dove, ormai, anche chi dice di richiamarsi ai valori “eterni” della sinistra, si è adeguato alle stesse modalità della destra, convinto che basti sventolare uno slogan opposto e i conti tornino.

Io sono d’accordo a che chi più ha più paghi le tasse, e sono anche d’accordo che le tasse siano applicate anche ai patrimoni. Si tratta di mettersi d’accordo sulla soglia oltre la quale tassare perché se su questo si fa solo demagogia, oltre che prendere in giro i propri fan si possono combinare ingiustizie fiscali e veri e propri disastri.

La proposta da bar che è stata avanzata l’altro giorno è dissennata per due motivi.

Il primo perché è stata fatta in modo totalmente poco serio, facendo circolare come una chiacchiera da pianerottolo notizie che non hanno per niente allarmato i “ricchi”, che sanno come pararsi i fatti loro e non si spaventano per cialtronate del genere, ma il ceto medio che, a parte qualche inconsapevole, costituisce ormai anche gran parte dell’elettorato stesso della forza politica che ha escogitato la trovata.

Il secondo perché, credendo di esaltare la fantasia dei “poveri”, ha fatto circolare che la soglia fatale sarebbe stata quella dei 500mila euro. Di reddito, chiederete voi? No, di una roba strana che somma sia il reddito, magari cumulativo di due coniugi, sia la rendita della proprietà anche di un solo immobile adibito a propria abitazione. Magari due se i disgraziati hanno una seconda casa al paese lasciata dalla nonna.

Preciso che il sottoscritto non possiede un bel nulla, compreso un qualsiasi immobile essendo affittuario per scelta di vita. Ma la maggior parte delle persone che conosco, e che non hanno fatto la mia scelta hanno tremato, perché con una casa di proprietà, dove abitano in una città come Roma, e due stipendi dopo 30 anni e più di lavoro, magari sfori di poche migliaia di euro e ti fotti l’esenzione Imu sulla prima casa (proprio quella introdotta dal governo Renzi nel 2014), perché quella ipotesi di “patrimoniale” questo diceva in giro.

Non è che dicesse, come ipotesi, che chi ha sopra 1 milione ne cacci cento, duecento, trecentomila euro e via salire. Magari, che so, alzando la posta ad ogni successivo milione. No, come al solito pure l’atto “rivoluzionario” della patrimoniale te lo usano come un randello fiscale andando a pescare nei numeri, piccoli ma più numerosi, delle fasce medio basse. L’uso della logica “neoliberista”, come la definisce qualche maniaco ossessivo, applicato ad un uso inconsapevole della terminologia di sinistra. Poi dice che perdono il consenso perfino di quelli che immaginano di tutelare. Che vorrebbero aiutare ad attraversare per forza la strada, come la famosa vecchietta che non voleva attraversarla. Sò creature. Pericolose a sé e agli altri.

PS: pensavo a chi si spertica in elogi al piccolo commerciante o artigiano di vicinato, contro la grande distribuzione, che mettendo insieme la casa e la proprietà delle mura del suo esercizio, se è onesto e denuncia tutti i redditi si beccherebbe una bastonata definitiva. Soprattutto dopo un anno come questo. Non c’è che dire, il genio politico del proponente ha scelto proprio il momento giusto per svegliarsi dal lungo sonno. E la destra si frega le mani (pure).