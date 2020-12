L’unico intelligente, coraggioso, onesto della politica italiana!

Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del vaccino. Solo il vaccino e i farmaci possono salvarci da questa devastante pandemia. Per farlo, non basta che gli scienziati facciano bene il loro lavoro: occorre anche che ci sia una logistica degna di questo nome. E che la distribuzione sia efficace: tutto deve girare alla perfezione. Per intendersi, non come con i tamponi o come nel caso dei banchi a rotelle. Per questo, abbiamo fatto presente in tutte le sedi che la priorità immediata per la politica è questa: organizzare la distribuzione del vaccino utilizzando le eccellenze italiane di questo settore, prima tra tutte l’Esercito. Su questo sarà misurata l’efficacia della risposta alla pandemia, non sulle surreali discussioni sul numero dei partecipanti al cenone o sull’orario delle Messe.

Caro Matteo sono d’accordo….ma con questo Governo non si va da nessuna parte!!… Conte sta dimostrando che non è in grado di gestire la situazione e quello che preoccupa è che non si renda conto…gli italiani stanno perdendo la pazienza….non resta che staccare la spina. Ci vuole COLLEGIALITÀ NELLE SCELTE E NEI PROGRAMMI…purtroppo Conte e PD da questa parte non ci sentono…..e allora dopo varie sollecitazioni non resta che prendere le decisioni del caso…

Matteo Renzi”….non so se te ne sei accorto, ma sono certo di si c’è un soggetto ( alias Conte ) che si è raccomandato alla dx è Conte e i suoi ministrini (vedi l’ultima votazione in parlamento sullo spostamento di bilancio)…questo Governo è INCAPACE a governate questo momento molto particolare….sta rinviando e burocratizzando tutto dando una immagine di debolezza e mancanza di lungimiranza…a mio parere urge fare presto ci vuole un Governo di unità nazionale guidato dal Dotg. DRAGHI.

Non ci vogliono altri cervelloni per il governo tanto non cambia niente abbiamo già provato, ci vogliono delle persone fidate dalla parte di noi Italiani che controllino Arcuri per i vaccini che arrivino e con le siringhe!!!L’unico intelligente, coraggioso, onesto della politica italiana! Bisogna organizzare al meglio la somministrazione dei vaccini se vogliamo uscire da questo incubo del coronavirus. Matteo hai ragione da vendere. Fatti sentire e non mollare

L’unico intelligente, coraggioso, onesto della politica italiana! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo