Il quotidiano “la Repubblica” ci dice che ci sono cinque nuovi milioni di poveri: la povertà si sconfigge solo con la crescita economica e riaprendo le scuole, non con i sussidi e i decreti.

Matteo Renzi.

L unico politico competente e con le idee chiare…. indubbiamente il n.1! ma le idee sono chiarissime. Purtroppo si devono convincere i somarelli.

È proprio la visone che manca…bravo Matteo! Fare proposte è una gran cosa…ma non basta. Bisogna fare in modo che Conte e il resto del governo le metta in pratica. E finora mi pare che ci abbiano preso in giro parecchio! esempio! Sembra che questo governo pensi di assumere 300 collaboratori che dovrebbero consigliare come spendere 200 mld. Chiara ammissione di incapacità politica. Noi stiamo aspettando qualche intervento intelligente e non il solito e vecchio ormai pappa grillismo! bla bla bla, che vuole a parole cambiare tutto per non cambiare niente. E chi ha le idee e la volontà di cambiare cosa succede! Cose recenti. Come Reporter che cerca la distruzione di Italia viva con supposizioni …vedi i giornalisti hanno fatto un collante contro …..chi li sta sgunzagliando? Sia la destra e la sinistra non vogliono che il centro non nasca …..Ecco perché non si vuole un partito di centro l’estremismo esiste ed è un male sia di destra e di sinistra sia a 5 stelle che non si capisce chi sono e forse neanche loro e hanno paura di questo 5%…teorico in realtà IV e in doppia cifra sostanziosa. E allora si che si cagheranno a dosso perché l’elettorato si e svegliato e a capito che e la competenza che fa grande chi governa e lo stato che governa, non l’incompetenza e le promesse mai mantenute per racimolare i noti dei boccaloni, e manda lo stato in malora.

RENZI STACCA LA SPINA E VEDRAI CHE NE VEDREMO DELLE BELLE. PRIMA DI TUTTO LA SCOMPARSA DEI BIBITARI, E DEI CAPITANI E SIURE ROMAE.

MA NON L’AVEVA SONFITTA DI MAIO LA POVERTÀ ??? ultima modifica: da

