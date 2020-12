Anche report si è calato le braghe per non perdere l audience vergogna mi sembrava una trasmissione un Po più seria nel cercare le verità di tante altre. Ma constato che è scesa più in basso di tutte. Voglio andare contro corrente. E’ indubbio che tra 60 giorni si INSEDIA il NUOVO PRESIDENTE degli STATI UNITI. Molte cose cambieranno, anche in ITALIA. Chi vuole SCREDITARE MATTEO RENZI ha giusto 60 giorni. Ben vengano tutte le inchieste giornalistiche, contro RENZI, tanto non potranno MAI accusarlo di aver RUBATO un EURO. Per questo le prossime settimane saranno “TERRIBILI” per ITALIA VIVA e per MATTEO RENZI, lo accuseranno di tutto e di più. Dovranno “RASCHIARE” il barile, ma non riusciranno nel loro intento. TEMPO al TEMPO.RANUCCI parlaci della Casaleggio associati e dei due milioni d’oltre presi dalla Phillips Morris. Dopo le accuse alla lega gli hanno fatto cambiare rotta….Ranucci Ranucci anche tu ti sei piegato ….Mai nessuna inchiesta di Report a portato a niente, è la classifica trasmissione che indaga sul niente, non fa altro che prendere le notizie dal Fatto Quotidiano e riportarle in immagini. Report è la parte televisiva del Fatto e dei 5 Stelle. È solo questione di marketing pro 5 Stelle.

