SUL MES Ho fatto il “conto della serva”? Ma non sono i 5S che ci ricordano la frase di Lenin che diceva che una cuoca può dirigere lo Stato?

Ieri la maggioranza ha raggiunto un accordo dando mandato a Gualtieri di pronunciarsi favorevolmente sulla riforma del MES in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell’UE. Tra qualche settimana la riforma verrà approvata definitivamente dalla riunione dei Capi di Stato e di Governo.

L’Italia ha contribuito molto, fin dallo scorso marzo, a modificare il MES che, ricordiamolo, fu approvato nella vecchia versione, tanto criticata dalla destra, nel 2012 dal governo Berlusconi, con Meloni ministra e altri ministri della Lega.

Ora sono cadute definitivamente tutte le motivazioni sui tranelli regolamentari, per la verità già rimossi a marzo, che erano sollevati dal M5S e dalle destre per rifiutare il MES. Tuttavia il M5S insiste nel sostenere che, fintanto che sarà al governo, l’Italia non utilizzerà il MES perché, dice, “non ne ha bisogno”.

Sarebbe il caso che Di Maio spieghi agli italiani cosa vuol dire che non abbiamo bisogno del MES.

Che abbiamo un SSN da riformare, anche profondamente per i servizi di prevenzione territoriale, specie in alcune zone, non è contestabile. Che una riforma del genere sia costosa, se fatta seriamente, neppure.

Forse quel “non ne abbiamo bisogno” si riferisce ai soldi necessari per farlo? Perché si pensa di usare le risorse di Next Generation EU (NGEU). che arriveranno tra qualche mese, salvo il superamento del veto di Ungheria e Polonia e la nostra capacità di proporre – entro febbraio – progetti ammissibili?

Proviamo a chiedere a Di Maio, non se vuole o non vuole il MES, ma se vuole riformare la sanità, quando e con quali risorse. Perché le cose sono due: o Di Maio non ha compreso la situazione del SSN, oppure preferisce lasciare le cose come stanno, magari per seguire percorsi opachi o poco trasparenti.

Perché, in presenza del MES, utilizzare decine di miliardi di Next Generation UE per la sanità è una follia. Non solo perché si sottraggono risorse necessarie ad altri programmi (la sanità ha già il MES), ma perché il MES è “pagabile” subito, costa meno di interessi e ha tempi più lunghi di restituzione, oltre che meno condizionalità del NGEU.

Non si vuole appesantire il debito? Allora propongo che si utilizzi subito il MES e che la sua entità sia defalcata dalla parte prestiti del NGEU, che nessun Paese è obbligato ad utilizzare tutta. Il saldo finale del debito resterebbe invariato, ma non dovremmo aspettare oltre e ci costerebbe meno di interessi.

Non va bene così? Allora gli italiani non potranno fare altro che aspettare un governo senza il M5S. Nel frattempo chi si ammala e i parenti di chi morirà di mala sanità sapranno con chi prendersela.

Ho fatto il “conto della serva”? Ma non sono i 5S che ci ricordano la frase di Lenin che diceva che una cuoca può dirigere lo Stato?

