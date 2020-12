Vai Renzi metti fine a sta pantomima. C’è Draghi che aspetta di formare un governo serio e capace!

L’IDEA DI Renzi : “O Conte ter o Draghi uno” ERA ORA. Chiamateci pure ingenui: Ma siamo semplicemente persone civili che cercano d’uscire da questo stallo governativo, e lo facciamo per il bene del nostro paese l’ITALIA.

Il governo avvitato sulla cabina di regia. L’arrocco di Conte. Il leader Iv prepara la mossa.

MA: Di assurdo vedo solo la volontà, tutta figlia di tifo e ideologia di bassa lega, di andare avanti con un governo incapace di affrontare la situazione, che non rispecchia né la volontà del paese, né i reali rapporti di forza in parlamento. Concordo con l’idea di RENZI, ma rilevo che un Conte ter o un Draghi 1 rimarrebbe sempre un governo con questa maggioranza, che non rispecchia la volontà del Paese. Soprattutto adesso che, a quanto pare, è “sfumato” il sogno di includere Berlusconi nella maggioranza.

Quanto ai rapporti di forza in Parlamento, essi sono reali, poiché stabiliti con le elezioni politiche del 2018 …. il problema è che oggi non rispecchiano la reale volontà del Paese.

Il problema di questo governo è soprattutto Conte. Un “Conte ter”, dunque, non risolverebbe il problema. Un “Draghi 1”, invece, penso sia difficile da realizzare.

Non vedo infatti come Draghi possa prendersi la patata bollente di guidare un governo (subentrando in piena emergenza) sostenuto da una maggioranza parlamentare così sfilacciata.

lo dico, vota la sfiducia, cerca una maggioranza parlamentare concorde sul nome, vada dal capo dello stato e nel mentre convinci anche draghi, altrimenti sono solo le solite fanfaronate. Devi solo convincere il pd… e ormai ci siamo: anche al nazareno hanno capito che altri sei mesi in queste condizioni li porta dritti dritti al loro zoccolo duro: 15-16% ma se si trova il premier giusto arrivano anche i responsabili. Matematico. E anche per il PD e tutta un altra storia.

Questo Governo sta impoverendo e ridicolizzando gli italiani con continue regole incoerenti e inefficaci per gestire il covid..Renzi a molti sta antipatico …ma uno dei pochissimi politici capaci che ci sono in Italia.. mi dispiace solo che faccia parte del governo Conte Grillo.. Forza Renzi Rottamatore ! Ritornato centrale a costo di perdere posizioni, ma vendicato nella lungimiranza e nella visione strategica. Corollario: considerando che al momento Renzi è forse l’unico Statista che abbiamo, si impone una riflessione sul livello della politica, ma seria.

Vai Renzi metti fine a sta pantomima. C'è Draghi che aspetta di formare un governo serio e capace!

