Vivere bene, facendo le cose per bene, non solo è possibile ma, per degli esseri che tanto fanno vanto d’essere pensanti, un atto semplicemente naturale. Avanziamo dunque oggi. Siamo grandi.

Sullo scandalo Casaleggio la rilevanza mediatica è stata ben diversa dal non-scandalo Open. Sulle gravissime vicende della famiglia di Beppe Grillo il silenzio ha avvolto i principali talk, a differenza di ciò che era accaduto per le nostre famiglie coinvolte in vicende molto meno rilevanti. Io credo che non dobbiamo arrabbiarci per la (loro) doppia morale ma mantenere lo stesso stile: rimanere garantisti, sempre, anche con gli avversari.

IL SENSO DELLA VITA NEL SENSO DELLE PAROLE

Cultura è una parola con più significati. In origine indicava il processo di coltivazione del sapere per farlo crescere e dar frutti. Poi, per brama di conservazione dello status esistente da parte di alcuni e per pigrizia da parte di altri, questo termine ha mutato significato e per cultura s’è inteso l’insieme di conoscenze e pratiche acquisite da un popolo e poi mantenute. Per l’appunto la cultura che viene celebrata oggi è morta, scaduta da tempo, mentre nessuno lavora per farla avanzare. Ad esempio i tanto celebrati padri fondatori della Repubblica Italiana espressero nella Costituzione l’apice della loro cultura. Oggi si continua a celebrarli mai analizzando il loro operato, rimanendo al livello culturale di allora, da tempo Storia, mai superandolo con nuove prese di coscienza. Eppure queste urgono vieppiù ogni giorno, perché gli errori, madornali, contenuti nella nostra Costituzione continuano a sprofondarci verso situazioni di non ritorno. Non bisogna addentrarci molto in questo sacro testo, perché l’errore fondamentale, che ha virato storto ogni anno della nostra vita, si trova addirittura nelle sue prime cinque lapidarie parole: “L’Italia è una Repubblica …”.

Vien da piangere a vedere sintetizzata in questa frase una tale assenza di conoscenza della grammatica politica e dell’ABC della vita umana. Perché un Paese può possedere, può essere dotato di, può avere una Repubblica ma non esserlo. Pena la prigionia di tutti noi, esseri umani e propri beni e risorse, all’interno di un calderone comunitario che priva ognuno di libertà individuali fondamentali.

Scrivendo che l’Italia è una Repubblica (Res Pubblica nella lingua d’origine del termine, il quale proprio significato ci fa meglio comprendere come stanno le cose) si è stabilito che tutto ciò che è contenuto nel nostro Paese, noi stessi e le nostre proprietà, sono parte d’una comproprietà collettiva. Non più rispettivo patrimonio d’ognuno bensì possedimento d’uno Stato ch’é despota e tiranno.

L’espressione giusta, che avrebbe donato pace e radiosità alla vita d’ognuno ed avrebbe evitato tantissime tragedie durante questi oltre sette decenni dalla stesura della Costituzione, è: “L’Italia è un Paese dotato di una Res Pubblica e di una Res Privata”. Alla quale frase sarebbero subito dovute seguire queste altre chiare parole: “La Res Pubblica va condivisa, la Res Privata va rispettata”.

Una società è un insieme di individui che accettano di unirsi allo scopo di darsi manforte e divenir qualcosa di più grande e migliore di quanto possibile ad ognuno da solo. Una società deve rafforzare l’individuo, non indebolirlo. Altrimenti si spezza il legame che ci unisce e la società si sfalda. Non esprimendo per bene la differenza e necessaria distanza tra pubblico e privato, la Costituzione ha generato una serie di problemi che, mai nemmeno visti, fanno sì che tutto proceda caoticamente, in modo inevitabilmente raffazzonato.

Un esempio mastodontico è la tradizionale volontà politica di far svolgere il ruolo di garante del reddito al settore privato, che invece ha ben altra indole, mentre il pubblico, la Res Pubblica, non dimentichiamolo: la Repubblica stessa, entità perfetta per questa esigenza, rimane proprietà di una casta di assunti a vita, burocrati, carrieristi di monarchica memoria ed origine. E’ la comproprietà collettiva che deve essere aperta a chiunque, certo dotandosi dei requisiti indispensabili al ruolo, voglia accedervi e contribuire. Al contrario son oltre sette decenni che si procede in modo capovolto, stravolgendo e rovinando ogni rapporto, personale e sociale. Perfino costruendo un sistema criminale (quello del voto di scambio tale è stato ed è) pur di non far la cosa giusta e dovuta.

Ci sarebbero mai stati atti violenti e ribellioni contro lo Stato se questo si fosse degnato di divenire una vera Repubblica, una centralità pubblica aperta e partecipata grazie ad assunzioni a tempo determinato, come richiesto da Democrazia? E quanta criminalità e mafia in meno ci sarebbero state se l’Italia fosse davvero avanzata alla caduta della monarchia e non rimasta pressoché eguale, se il patto che ci univa fosse stato scritto con coscienza di quanto si stava costruendo? Un giorno, quando diverrà redditizio trattare quest’immane argomento, sortiranno dal nulla moltitudini di risvegliati ricercatori e scrittori puntualizzanti ogni triste conseguenza della improvvida frase con la quale s’avvia la nostra Costituzione. Ma intanto, oggi, diamoci da fare per porre subito rimedio.

L’Italia gode di una Res Pubblica la quale, appunto perché proprietà comune, può essere concessa soltanto a tempo determinato. Ogni cittadino italiano è socio paritario della Repubblica e nessuno si può permettere di dir ad un altro: io sono lo Stato e tu non sei nulla. Si apra immediatamente la Banca del Pubblico Impiego, dove ognuno possa iscriversi e prenotarsi, e contestualmente si comunichi il licenziamento ad ogni assunto a vita, ad ogni presuntuoso burocrate, ad ogni prepotente carrierista. E’ tempo che il caos, la confusione, finiscano e s’avvii un’epoca del tutto nuova: nella quale ognuno possa vivere lieto e sereno grazie al fatto che il significato delle parole, oggi dottamente travisato dai baroni della scuola, viene rispettato e con esse rispettato ogni umano.

Godendo di una Repubblica che tenga fede al suo significato più profondo, poggiando il potere legislativo non più sulla monolitica struttura di potere che resse duci, monarchi ed imperatori bensì su di una dinamica struttura aperta ai cittadini, la stessa Re privata sarà, sì, libera di svolgere la sua funzione ma non s’azzarderà più a sopraffare gli esseri umani ed il Pianeta. Facendo chiarezza ed uniti da un nuovo patto sociale ben concepito, da una Costituzione degna delle necessità individuali e collettive di un popolo, a nessuno mancherà e verrà ancora voglia di schiacciare altri od alcunché. Vivere bene, facendo le cose per bene, non solo è possibile ma, per degli esseri che tanto fanno vanto d’essere pensanti, un atto semplicemente naturale. Avanziamo dunque oggi. Siamo grandi.

Vivere bene, facendo le cose per bene, non solo è possibile ma, per degli esseri che tanto fanno vanto d'essere pensanti, un atto semplicemente naturale. Avanziamo dunque oggi. Siamo grandi.

