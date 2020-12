CARO SALVINI, IERI SERA HAI DIMOSTRATO TUTTA LA TUA IGNORANZA E MALAFEDE A CERCARE DI NON RISPONDERE AD UNA SEMPLICE DOMANDA, COME È ORMAI TUA CONSUETUDINE . CHE PENA..

Carta Bianca, Corrado Augias smerda Matteo Salvini: “Dall’Ungheria ai cani per ciechi, perché mi fa impressione”

A CartaBianca di Bianca Berlinguer, nella puntata in onda su Rai 3 martedì 2 dicembre, ad alzare il metaforico ditino contro Matteo Salvini ci pensa Corrado Augias. Si parte dalle misure che il governo sta per adottare in vista del Natale, con l’ultimo dpcm, e Augias afferma: “Serve un principio generale, che va annunciato con anticipo. Andava detto forse prima, perché sono cose che vanno preparate”, premette. Dunque, ecco che con disinvoltura balza verso il leader della Lega: “Bisogna cercare di frenare il più possibile gli spostamenti e assembramenti. Caro Salvini, è bene che lei a Ovindoli non ci vada”, aggiunge riferendosi agli spostamenti del leghista. Ma, ovviamente, non è finita. Riferendosi ai comizi di Salvini, Augias aggiunge: “Salvini dal vivo è impressionante. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi”, conclude per poi abbassare il ditino.

Voleva fare il furbo, con il suo solito copione da televenditore di pacchi, tecnica facile per confondere e farsi dire di sì dall’ignaro acquirente. Lo sanno i professionisti delle televendite, la tecnica del frullatore messo al massimo, una slavina di parole, migliaia al secondo, un ritmo serrato, concetti senza capo né coda, senza relazione tra loro, il tutto per confondere e schiacciare qualsiasi attività razionale. Perché alla fine di questa tiritera a velocità “fast motion” per sfinimento in genere si cede e si comprano i pacchi.

Voleva fare il furbo anche ieri sera capitan televendita. Aveva ancora una volta messo in campo la tecnica che gli hanno insegnato: “se non hai niente da dire, cantala”. Ma in due minuti, Corrado Augias, lo ha smontato. Due minuti memorabili che hanno annientato due anni di propaganda buona solo per vendere frullatori.

Pacatamente, il giornalista ha detto: «Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi. Io vorrei riportarla alla domanda di Bianca Berlinguer. Lei ha detto ‘mi occupo dell’Italia’. Bene. Occuparsi della Polonia e dell’Ungheria oggi vuol dire occuparsi dell’Italia. Perché quel veto sui 200 miliardi all’Italia deve essere superato. La signora Berlinguer ha detto che il veto di questi due paesi deriva dal fatto che loro non vogliono essere vincolati al rispetto dei diritti umani. Le faccio presente che quando c’è stata l’adesione di questi due paesi, e di tutti gli altri all’Unione Europea, una delle condizioni era proprio il rispetto dei diritti umani. Lei che si occupa insieme a noi dell’Italia non dovrebbe battersi perché questo ostacolo venga rimosso?”

Il televenditore di pacchi è andato in palla. Complicato per Salvini attaccare i suoi colleghi televenditori di Ungheria e Polonia.

Televendita sospesa, pacchi venduti zero. Grazie Corrado Augias per questa lezione.

CARO SALVINI, IERI SERA HAI DIMOSTRATO TUTTA LA TUA IGNORANZA E MALAFEDE A CERCARE DI NON RISPONDERE AD UNA SEMPLICE DOMANDA, COME È ORMAI TUA CONSUETUDINE . CHE PENA.. ultima modifica: da

