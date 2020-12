Con un po più di coraggio per dire che l’Italia rischia di perdere tanti miliardi per colpa degli alleati di SALVINI e la MELONI.

Il piano B di Merkel: Recovery fund senza Ungheria e Polonia.La cancelliera pronta allo strappo al Consiglio Ue. I due Paesi perderebbero soldi, ma si libererebbero della clausola sullo stato di diritto. Per tutti lo spettro dell’esercizio provvisorio.

“E’ necessario che tutte le parti scendano ad un compromesso” sul bilancio Ue e il Recovery Fund, altrimenti l’accordo “non funzionerà”, avverte Angela Merkel alla videoconferenza delle commissioni per gli affari Ue dei Parlamenti nazionali europei. Soprattutto, confermano diverse fonti europee ad Huffpost, la cancelliera non vuole uscire a mani vuote dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, l’ultimo della presidenza tedesca di turno dell’Ue. Vuole portare a casa il recovery fund, a tutti i costi. Anche nel caso in cui dovesse essere costretta a usare l’arma più estrema. Cioè trasformare il recovery fund in un accordo intergovernativo a 25 senza Ungheria e Polonia.

Tecnicamente è possibile. Nella sua veste di unione di Stati, la UE non ha il potere di scrivere e promulgare leggi, ma solo direttive, che hanno valore solo se trasformate in legge da ciascuno degli Stati membri (da qui la necessità dell’unanimità). Da qui l’impasse.

L’urgenza e la necessità di poter disporre di quei fondi non lascia però altra via che quella di tener fuori chi non ci sta, lasciando che si autosanzioni con la rinuncia ad accedere alla propria quota di finnziamenti.

Ovvio che ciò finirà col rappresentare un primo passo verso una possibile uscita di Polonia e Ungheria dall’Unione, ma la sola alternativa sarebbe quella di rinunciare al NextGen, oltre che ai princìpi fondatori, e ritrovarsi per di più costretti a inasprire le sanzioni europee contro la Russia.

Un allontanamento di Polonia e Ungheria potrebbe invece rappresentare un’accelerazione nel processo di superamento dell’Unione in direzione di un vero stato federale europeo. E questo sarebbe un notevole passo avanti nella giusta direzione.

Per compierlo non occorre altro che visione politica, determinazione e coraggio. Tre doti di cui la Merkel certo non difetta. E il suo impegno in questo senso è un’ottima notizia.

Rimpiangeremo Angela, ragazza di polso ed equilibrata come se ne vedono poche al governo delle nazioni.Questi due stati avrebbero bisogno di una di quelle lezioni da ricordarsene per anni e venire poi con il cappello in mano a chiedere scusa. Che schifo di sovranisti, amici di quelli nostrani ancora più vergognasi in quanto danneggiano l’Italia

I nostri sovranisti sono talmente intelligenti che applaudono ai loro alleati sovranisti che gli fanno perdere miliardi di euro dall’Europa. Altro che prima gli italiani; prima le loro ideologie, anche contro gli interessi degli italiani.Gente come voii è talmente ossessionata dai migranti che ormai ha perso la capacità di far funzionare il cervello. Non esiste nessuna Europa sovranista: esiste un RICATTO sovranista agli interessi dell’Europa, e agli interessi dell’Italia. Due paesi semi-dittatoriali, che calpestano lo stato di diritto stanno bloccato l’erogazione di miliardi destinati ANCHE all’Italia, e lei applaude come una foca ammaestrata. Ecco i sovranisti italiani: gente che si vende a ideologie autoritarie straniere ed esulta per il male quelle ideologie fanno ai nostri interessi. Non si vergogna neanche un po’?

Con un po più di coraggio per dire che l’Italia rischia di perdere tanti miliardi per colpa degli alleati di SALVINI e la MELONI. ultima modifica: da

