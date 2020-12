La dignita’ quelli del M5Stalle l’hanno persa da tempo,.. il loro motto e’ “salvate la poltrona”

I duri grillini rilanciano sul Mes e con una lettera minacciano voto contrario.

Nel Movimento si lavora per far rientrare la fronda, alta tensioni sul passaggio parlamentare del 9 dicembre al Senato. Venerdì assemblea congiunta.

Le firme erano molte, con il passare delle ore sono diminuite ma restano comunque parecchie. Sedici senatori e oltre quaranta deputati M5s chiedono, con una lettera indirizzata ai vertici pentastellati, che la riforma del Meccanismo europeo di stabilità non venga approvata né tanto meno venga utilizzato il Mes sanitario. Dunque sono pronti a votare contro la risoluzione di maggioranza che sarà presentata in Aula il 9 dicembre dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte. Se così fosse, se la fronda non dovesse rientrare o sgonfiarsi, si rischierebbe una crisi di governo. “L’unico ulteriore passaggio che i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero per bloccare la riforma del Mes – si legge – sarebbe durante il voto di ratifica nelle due Camere”. Ecco la minaccia di voto contrario che tuttavia con il passare delle ore si ridimensiona grazie al lavoro di mediazione da parte dell’ala più governista. La trattativa è in corso ed è stata anche convocata d’urgenza una riunione via Zoom di tutti i parlamentari grillini per venerdì sera.

Ecco intanto i ribelli, i 16 senatori firmatari della lettera: Abate Rosa Silvana, Angrisani Luisa, Corrao Margherita, Croatti Marco, Crucioli Mattia, Di Micco Fabio, Granato Bianca, Guidolin Barbara, Lannutti Elio, Lezzi Barbara, Mininno Cataldo, Morra Nicola, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Vanin Orietta. C’era anche, nel documento in possesso dell’Huffpost, il nome della senatrice Loredana Russo, che poi ha smentito dicendo di non aver firmato alcun documento. La corsa al ritiro della firma è iniziata e c’è chi ironizza: “Molti forse non avevano capito cosa stavano firmando, altri si sono resi conto che in questo modo fanno cadere il governo”.

I duri grillini non sono altro che i ministri trombati nel Conte bis..quelli a cui non interessava la poltrona…i ministri rimasti in carica accetteranno tutto pur di mantenere la poltrona.

Ma figurarsi, sono andati contro tutto e tutti hanno abiurato ogni cosa. Hanno votato pure il salva Mediaset, faranno anche questo. Questi piuttosto che fare cadere il governo sarebbero pronti ad eleggere Berlusconi nuovo presidente della Repubblica.I grillini sono dei buffoni,,sono anni che sono all’opera fra poco spariranno,,,penso anche io che dopo il salva-mediaset sarebbero pronti a votare berlusca ,,piuttosto che andare a casa. Il punto non e’ far cadere il governo ma perdere la poltrona e lo stipendio,..se gli promettessero che la poltrona la mantengono anche se cade il Governo non ci penserebbero 2 volte.

ED ECCO LA MENTALITA DEL PENTASTRONZO.

pentastellato ribelle 1: “firma qui contro il Mes”

pentastellato ribelle 2: “certo! abbasso il Mes!”

pentastellato governista: “guarda che cade il Governo e si va a casa”

pentastellato ribelle 2: “non ho firmato niente, non ero cosciente, ero ubriaco, mi ero appena svegliato, mi hanno circuito, hanno falsificato la firma, io non c’entro niente, non c’ero e se c’ero dormivo, viva Conte!”

La dignita’ quelli del M5Stalle l’hanno persa da tempo,.. il loro motto e’ “salvate la poltrona” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo