Scurdammoce ‘o passato dicono al RENZI. Nel “cantiere della sinistra” Ma non era il male assoluto?

Scurdammoce ‘o passato. Nel “cantiere della sinistra” di Massimo D’Alema c’è anche Matteo Renzi. Ma non era il male assoluto?

Infatti, non ci si incontra per dimenticare il passato., come scrive De Angelis.

Il passato si dimentica con problemi di salute mentale. E’ la forza dei fatti che obbliga a fare qualcosa. La perla dell’articolo è nella frase “ciò che un comunista non fa mai ovvero rompere il suo partito”. De angelis si è già dimenticato dei brindisi all’esito del referendum 2016? e chi ha voluto fortemente il cambio dell’ articolo V della costituzione ? Riavvolgete il nastro della memoria e ci arriva, forse !

Esempio. L’indecenza dello spettacolo degli ultimi 9 mesi, nel rapporto Stato Regioni, obbliga tutti a riprendere il discorso delle Riforme Istituzionali e cambiamento del Titolo V della Costituzione. Altro che scurdammoce ‘o passato!

Renzi nel cantiere di sinistra questa sinistra di scappati di casa non ci sta’. Ora lo cercano per risolvere i problemi attuali non causati ma incompetenti e senza idee per risolverli dei compari di sinistra del PD+LEU&M5S. Renzi costruendo un vero CANTIERE di centro che guarda a certa sinistra e l’unica soluzione per risolvere e riportare l’ITALIA fuori dalla palude pandemica economica e lavorativa, si e l’ unico che può formare il governo. 100 passi più avanti di tutti , si vede preso in giro pure lui di sto conte Dracula&M5S ci stanno succhiando il sangue ….. Adesso ho mai più mandali a casa Renzi Spero che si svegli pure Mattarella Renzi è un combattente è lo abbiamo visto……

E la prima domanda che la sinistra si dovrebbero fare è : perché in più di 70 anni di Repubblica, la “sinistra” è potuta andare al potere solo quando ha candidato un “democristiano” ( alias Prodi)? Uniti o separati ( ancora peggio) hanno poche probabilità di essere maggioranza, per il semplice fatto che gli italiani, in maggioranza ,.sono sempre stati di tendenza d’estrosa ( anche a livello di classe operaia) ed anche perché, parte del suo vecchio elettorato, è stato eroso dal M5S ( insalata mista).E’ cosi nel midollo osseo ,questa tendenza, che le ” destre”, possono permettersi di essere disastrose ( anche eticamente) quanto pare loro, vengono sempre suffragate da tanti voti. Altrimenti non si spiegherebbe la longevità politica di un Berlusconi ( che ha capito come sono fatti gli italiani e lo dice spesso, a ragione) o l’ascesa vertiginosa del duo d’estroso spinto, Salvini -Meloni.. Possono chiacchierare quanto vogliono di cos’è la ” sinistra” ( Gaber lo sapeva),ma la realtà cruda, è questa : agli italiani la sinistra non piace proprio, comunque sia e dica.

ITALIANI SVEGLIA: Siete veramente patetici. Avete dato le chiavi di casa a ladri che voi avete scelto e adesso elemosinate che vi restituiscano almeno lo scopettino del cesso. Noi siamo quelli che andiamo in internet per sapere se il vip del grande fratello ha cambiato le mutande o cosa beve il preferito di uomini e donne. Andare su internet e vedere il curricolum di chi votiamo mai ??? Abbiamo dato il paese a un cantastorie puttaniere con capomafia in casa, poi abbiamo scelto il club del vaffa con un pregiudicato folle con a capo un bibitaro , non contenti abbiamo e diamo ascolto ad un partito antitalico razzista in cui tutti i vertici sono dei pregudicati storici da bossi maroni salvini ecc ecc. Non è finita’ l’ultima speranza italiota e’ Giorgina Meloni a cui un sindaco a settimana viene arrestato per mafia . Dobbiamo vergognarci e tacere , magari forse alle prossime votazioni documentarci prima…..in nome dell’avvenire dei nostri figli.E PER FARE CIO SERVE LEADER COME RENZI.VAI MATTEO, FAI LA TUA MOSSA, NOI SEMPRE CON TE,E NON LO GIURO MA LO SPERO ANCHE L’ELETTORATO ITALIANO.ALMENO LO SPER. NON SE NE PUO’ PIU’ DI CONTE 5 STELLE & C.

