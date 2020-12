LA LINEA SIGFRIDO

Giochi sporchi, che sporcano chi li fa e chi sta al gioco. Che hanno inebetito una parte di opinione pubblica che, da anni, si beve come vere ogni genere di falsità su Renzi.

L’attruppata di una alleanza destra – sinistra unite nella lotta, che in Italia non si era mai vista prima, così forte e insistente, contro nessun altro politico. Che poi negli esiti finali dei processi vince sempre, se non vengono archiviati prima per la loro inconsistenza. Ma questo non fa mai notizia.

L’ultimo è lo scandalo di questo campione di “indipendenza” e rigore morale che monta un intero servizio su Renzi/Alitalia, pur sapendo che i veri protagonisti di quelle vicende sono altri, che decide di non toccare. Fa parte della schiera che ci racconta la nostra “valle di lacrime” dove però, evidentemente, alcuni ci piangono tanto bene. In Italia per avere successo e carriera basta parlare male di Renzi. E il lavoro sporco l’hanno appaltato a quelli accreditati come “più di sinistra”. A stipendio, meritatissimo. Venditori di fumo, ma che sia di Philip Morris doc.

P.S. prego, astenersi da commenti volgari o ingiuriosi, noi siamo differenti. ANCHE SE ABBIAMO HO SPESSO ATTACCHI VERSO I GIORNALISTI INDISTINTAMENTE, MA CERCHIAMO CERCO D’INDIVIDUARE LE REALI RESPONSABILITA’

VALUTANDO ANCHE I TIMIDI MIGLIORAMENTI, NON COGLIERLI AIUTA I NOSTRI AVVERSARI!

Parlare di un giornale trascurando chi ne determina nei fatti la linea editoriale: proprietà e direttore responsabile e attribuendo a tutta la redazione la stessa responsabilità, non mi sembra corretto, sarebbe come a dare del guerrafondaio, all’operaio che lavora in un’industria che produce armi, forse non è il massimo della coerenza ed è un poco codino, ma è una persona che deve lavorare per mantenere sé stesso e la propria famiglia.

È opportuno ricordare, che in larga maggioranza, abbiamo fatto il lavoro che ci è stato offerto o nel quale è stata accolta la nostra domanda, che quasi sempre non sono stati quelli, che avremmo ambito fare.

Solo perché siamo stati fortunati, di non essere stati costretti potendo scegliere, non ergiamoci a giudici, verso coloro che sono stati costretti a sottostare ad una simile imposizione: ogni anno escono dalle facoltà di giornalismo, molti più giornalisti di quanti troveranno impiego nel settore, e quelli trovano un impiego, devono guadagnarsi la firma di un articolo con lunghi anni di copia incolla delle notizie di agenzia.

Anni fa il mio primo lavoro in fabbrica è stato in una fonderia, che lavorava prevalentemente per il settore del motociclo (fondendo cilindri allettati e supporti per dischi frizione). Saltuariamente fondevamo anche proiettili auto lanciati da mortaio, questo faceva di me e dei miei colleghi dei guerrafondai assetati di sangue?

Allora io ero un giovane delegato, che aveva costruito il C.d.F. avevo appena finito il servizio militare (in una compagnia di punizione per le mie idee politiche), avrei potuto proclamare uno sciopero, non ero sposato ed abitavo ancora con i miei, non ne avrei risentito.

Ma dirigendo il C.d.F. sentivo la responsabilità di una sessantina di famiglie.

Siamo sinceri con noi stessi: è facile criticare le scelte altri, senza condividerne i rischi: nelle guerre, i più duri verso il proprio esercito sconfitto, sono gli imboscati che non rischiano e che parlando degli sconfitti affermano: “avrebbero dovuto morire sul posto, piuttosto che arretrare di un passo!”

Nessuno è pavido quando si tratta della pelle degli altri!

