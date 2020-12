Si sente dire che il no dei 5 Stelle all’uso del Mes sanitario sia il risultato di una ossessione ideologica. Se la questione non fosse molto più prosaica – e drammatica per il fallimento della sanità territoriale – la comicità involontaria di accostare una strutturata visione ai rappresentati del movimento del Vaffa varrebbe come un risarcimento al cattivo umore in questi tempi bui.

I 5 Stelle sono una sorta di esercito per il lavoro interinale. Sono, per la loro congenita, liquida natura, una forza disponibile all’’outsourcing. Ci dice, in questo senso, molto più cose su cosa veramente siano questi scappati di casa, la facilità con la quale la lobby mondiale del tabacco ha ottenuto di pagare qualche centinaio di milioni di euro in meno in imposte allo Stato, grazie all’intestario della piattaforma che gestisce, appunto, la manodopera a prestito.

En passant vorrei ricordare agli smemorati della “ terra di mezzo “- che è sempre acquattata tra la vecchiezza della nostra articolazione istituzionale – che la lobby del tabacco e quella dei giochi avevano altri riferimenti appena sul finire del secolo scorso, quando, poco prima che si introducesse la riforma del titolo V, per compiacere un’altra potentissima lobby, quelle dei proprietari delle cliniche private e dei servizi sanitari, si pose mano alla privatizzazione di alcune attività dei Monopoli di Stato.

Continuiamo a girare intorno alla costituzione materiale del più potente blocco consociativo conservativo che governa la nostra povera repubblica. Berlusconi, che su questa attitudine della politica nazionale ha costruita una immensa fortuna, è uno del club dei più acuti analisti di ciò che va fatto per mantenere la propria fetta di potere. La lettura delle sue mosse, spacciate per postura da statista, è fin troppo facile e banale, ripercorrendo lui, con disinvolta faccia di tolla, un copione trito e ritrito.

Ma nei bar? Nelle periferie, nelle case, tutte dolenti per la mancanza d’aria?

Non vi è alcuna eco della polemica tra la Boldrini e il giovane Feltri , cresce invece il peso dei morti. La novità sta nel fatto che in migliaia cominciano ad averla la voce che si è tentato di spegnere con l’ipocrita richiesta di non strumentalizzarli.

Non strumentalizzarli?! Cioè ucciderli due volte sostenendo che era fatale e non si poteva fare di meglio?

Parafrasando Piero Calamandrei: L’avrai la tua lapide politica, dagli italiani, caro Di Maio – tu e i tuoi sostenitori nell’ombra – e recherà il tuo corrotto no alle riforme necessarie a riformare la sanità e l’ITALIA .

Parafrasando Piero Calamandrei: L’avrai la tua lapide politica, dagli italiani, caro Di Maio – tu e i tuoi sostenitori nell’ombra – e recherà il tuo corrotto no alle riforme necessarie a riformare la sanità e l’ITALIA . ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo