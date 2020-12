Sono convinto che questa volta Renzi morderà, eccome se lo farà e Giuseppi, questa volta, non può non tenerne conto.

Per dare una mano, Italia Viva presenterà in tutte le sedi le proprie proposte sul Mes e sui fondi europei: sono soldi che potrebbero aiutare il Paese a crescere. Non usarli, o usarli male, sarebbe un autogol storico. Non servono mille progetti, basta avere una visione dell’Italia da qui a dieci anni: infrastrutture, sostenibilità non solo ambientale, innovazione digitale, identità culturale, bioscienza e sanità, cyber security. Oggi il quotidiano “la Repubblica” ci dice che ci sono cinque nuovi milioni di poveri: la povertà si sconfigge solo con la crescita economica e riaprendo le scuole, non con i sussidi e i decreti. Per questo sostengo che: “Conte o cambia squadra o cambia mestiere, perché così siamo alle barzellette”, “O il Conte ter o il Draghi 1”, sono parole di Renzi che è arrivato al limite, non sopporta più questa situazione di eterno imbarazzo, i depistaggi di Giuseppi e i giochetti dei grillini. Non è il solo, tutto il PD, con l’esclusione di chi teme di perdere la poltrona, è in subbuglio specie chi ha esperienza di Governo. Tutti infuriati, Zinga per primo, non nasconde più il suo malessere, invece di parlare del Piano per il RF, per l’ennesima volta, si perde tempo prezioso con i consulenti e gli esperti. Passi per gli Stati generali, passi il Piano Colao, ma un’altra manfrina dei 300 tutors per elaborare il Piano è irricevibile. E qui entra in ballo Renzi, se non lo fa lui chi? Sembra che si siano chiesti i dirigenti del PD e non solo loro. Forse la prossima mossa del cavallo è pronta, Renzi non ha digerito le dichiarazioni di Giuseppi, anche se prontamente smentita, che lo accusato di coltivare interessi personali. Sono tanti e tali gli errori e il dilettantismo con cui si stanno affrontando le questioni cruciali per il Paese, che far finta di nulla, solo per andare avanti, è da criminali. Poi c’è il malessere che monta tra le fila di Italia Viva, tanti militanti auspicano che venga posta la parola fine, costi quel che costi. Nella prossima seduta del Senato, convocata per l’Approvazione del Decreto, probabilmente Renzi si giocherà la sua carta, ha capito che non serve minacciare, bisogna passare ai fatti. Quello che ha fatto traboccare il vaso è l’elenco delle opere pubbliche da commissariare, era pronto da tempo, ma arriva in aula dopo sei mesi. Il “Piano Italia veloce”, sul quale Renzi aveva posto ogni aspettativa per il rilancio dell’economia, parte con il colpevole ritardo della De Micheli, di Gualtieri e dello stesso Conte, dimostrando una inaccettabile strafottenza che sembra dire lasciatelo abbaiare, tanto non morde. Sono convinto che questa volta Renzi morderà, eccome se lo farà e Giuseppi, questa volta, non può non tenerne conto.

Sono convinto che questa volta Renzi morderà, eccome se lo farà e Giuseppi, questa volta, non può non tenerne conto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo