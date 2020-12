Cerco di darvi una mia diagnosi precisa davanti ad un pericolo chiaro e presente. L’ incapacita’ e la cialtroneria di un governo di incolti scappati di casa e portati a valle dalla piena.

Il più grande rischio per l’Ue si chiama Giuseppe Conte ok nel attuale ma aggiungo Il rischio che l’Italia sia una polveriera capace di far saltare in aria l’Eurozona si chiama Giuseppe Conte, ma ci metterei pure e da anni gli Italiani. Ora: A Bruxelles, a Berlino e Parigi, cominciano a preoccuparsi. Se l’Italia non sarà capace di stendere un piano serio e di impegnare i 209 miliardi per fare di sé un paese moderno e competitivo, se li userà, come temono e bruscamente dicono i nordici, per riempirsi la pancia, le conseguenze saranno disastrose, per noi e per l’Ue

Si il presidente Giuseppe Conte ha ragione quando indica lo spazio ridotto per le chiassate nazionaliste dopo l’intesa sul Next Generation Eu, per cui l’Italia intascherà 209 miliardi (127 di prestiti agevolati, 82 a fondo perduto, cioè regalati). Non ne ha altrettanta quando nega le spinte antieuropeiste del Movimento cinque stelle, oggi sottosopra per le ostilità interne, pregiudiziali ed emotive al Mes, considerato l’abile stratagemma di Berlino per togliere denari dalle tasche degli italiani e infilarli nelle banche tedesche: la qualità dell’analisi è da sabato sera in birreria, ora tarda.

Adesso – e il premier non lo ignorerà – la minaccia per l’Unione non si chiama Matteo Salvini o Giorgia Meloni e nemmeno Beppe Grillo. Si chiama Giuseppe Conte. I giornali tedeschi ricominciano a porsi qualche domanda non tanto sulla stabilità del governo, ma sulla perizia e sulla consapevolezza con cui si appresta ad amministrare la montagna di soldi. Come abbiamo scritto qui ieri, la Boersen Zeitung, giornale vicino alla Bundesbank, ha definito l’Italia una polveriera capace di far saltare in aria l’Eurozona, e il sospetto viene dalla gestione dei cento miliardi tirati fuori dalla manica (messi a debito) nel 2020 per lenire le conseguenze dell’epidemia: non soltanto in sussidi, e passi visti i tempi, ma anche per tenere in piedi quella carcassa che è Alitalia, per dare un senso agli esoterismi attorno a Ilva, per salvare una banca qui (Carige) e una là (Popolare di Bari). La domanda sottintesa è: non è che pure i 209 miliardi su cui Angela Merkel ha messo la sua reputazione finiranno in trattoria?

Bisogna sempre ricordare che l’Italia è il paese europeo che in totale (ma non rapporto al Pil) si prende il grosso del gruzzolo: al secondo posto c’è la Spagna con poco più 140 miliardi. Non si è trattato di un semplice slancio del cuore per il disastro combinato dal virus anzitutto dalle nostre parti, altrimenti l’andamento pandemico nel continente avrebbe poi suggerito di rivedere la ripartizione, ma anche dell’occasione per consegnare all’Italia l’opportunità di rimettere in piedi la sua sciancata economia. Da lustri l’Unione ci raccomanda, per allineare l’esangue crescita a quella del resto d’Europa, di riformare la pubblica amministrazione, la giustizia civile e penale, di diluire la burocrazia, di digitalizzare, di progettare nuove grandi opere. E da lustri non lo facciamo o lo facciamo poco con la scusa che la gente non capirebbe, che servono liquidi per il welfare (assistenzialismo), che se non si distribuiscono risorse si armano le geremiadi del nazionalismo eccetera.

Ecco, ora le geremiadi del nazionalismo hanno il fiato corto e l’Italia avrà il conto lungo. Le attenuanti sono finite. Ma come intenda Conte usare il denaro – l’ultima grande chance per tutti noi, che impegna tutti noi e i nostri figli nei prossimi decenni – è un mistero della fede, indispensabile a evitare le smanie dei ministeri, dei partiti, dei vari capoccia col cappello in mano – o almeno così si intuisce. E dunque si progettano triumvirati, task force, moltitudini organizzate di tecnici, chiamati in nome e a maggior gloria di Conte a studiare spese e investimenti. La soluzione ha contorni bizzarri. O antidemocratici, come ha detto qui Sabino Cassese, o di rinuncia della politica a sé (sempre qui Rino Formica).

Però, al di là dell’allegra interpretazione del ruolo delle istituzioni repubblicane, a Bruxelles, e a Berlino e a Parigi, cominciano a preoccuparsi. Se l’Italia non sarà capace di stendere un piano serio e di impegnare i 209 miliardi per fare di sé un paese moderno e competitivo, se li userà, come temono e bruscamente dicono i nordici, per riempirsi la pancia, le conseguenze saranno disastrose, per noi e per l’Ue. Siamo una polveriera capace di far saltare in aria l’Eurozona: un rischio che non porta il nome di Salvini o Meloni , ma di Giuseppe Conte con la setta grillisca. Conte è solo lo specchio di un paese che non ha una idea del proprio sviluppo. Un paese manifatturiero privo di risorse proprie che trent’anni fa decide di chiudersi alla tecnologia (nucleare, elettronica, biologica, metallurgica) poi vota per vent’anni per Berlusconi ed infine dà la maggioranza dei sui voti al peggio (a mio avviso, ovviamente ) che si sia mai visto sul panorama politico: lega di Salvini e M5S.

Ok senza andare a votare per paura del italiota sovranista il SOVRANISMO sembra essere morto,e ora ormai l’alibi “arrivano i sovranisti!” non regge più. è stato il comodo scudo utilizzato nella prima stagione di vita del Governo giallorosso per far rimbalzare tutte le critiche all’Esecutivo: “fate silenzio, dite che siamo bravi, sennò torna Salvini!”. però ora le chiacchiere stanno a zero: ci troviamo di fronte alla sfida di gestire il più grande gettito di risorse dal dopoguerra ad oggi, e a gestirle sarà un Governo privo di un’identità e di una visione del Paese, formato solo per impedire i famosi “pieni poteri” del Papeete, ma composto da forze litigiose e con idee opposte sull’amministrazione della cosa pubblica. e quello che è peggio, un Governo che non sembra fare autocritica su niente: a sentire l’ultima conferenza stampa sembra che stia andando tutto per il meglio. e anche sul Next Generation Eu lo stesso ottimismo: faremo grandi cose, un progetto per l’Italia, cabine di regia, task force, bla bla bla: ma in concreto cosa voglia questa maggioranza per il Paese non lo sa nessuno. per fortuna i giornali, dopo essere stati per mesi la cassa di risonanza della narrazione ufficiale di Governo, a partire dalla favola del “modello Italia” che ci hanno propinato a lungo (e che si è rivelata fuffa), cominciano a fare domande e a muovere qualche critica. ma basterà questo per spronare a un cambio di passo? Se si torna a votare l’italiota avrà capito chi ha le capacita la volontà la competenza con la velocita del fare, per far risorgere questa ITALIA in coma? l’occasione e unica, serve mettere alla guida le persone giuste, non sono molte io un indicazione ve la posso dare ! IL GRUPPO DI ITALIA VIVA CIOE RENZI CON A FIANCO DRAGHI, e l’ITALIA USCIRA IN BREVE TEMPO DALLA PALUDE CHE VOI ITALIANI L’AVETE FATTA SPROFONDARE.

L' incapacita' e la cialtroneria di un governo di incolti scappati di casa e portati a valle dalla piena.

