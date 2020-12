A fine catastrofe pandemica sarà da fare la lista dei non pochi responsabili etici, morali e forse in qualche caso anche penale della morte di troppe persone, specialmente degli anziani.

Si delineano alcune responsabilità già a partire dalla prima ondata.

a) Il sistema sanitario italiano è gravemente ospedale-centrico: le grandi cliniche sono in mano a gruppi privati che, dovendo generare profitti, non amano le terapie intensive. Dei 5060 letti TI prima dell’apparizione del #SarsCoV2 meno di 100 si trovavano nelle mega-strutture private. Questo ha una logica, quella del profitto. Un paziente TI (ICU l’acronimo inglese, intensive care unit) ha bisogno in media di un infermiere a paziente TI, p.e. per “girare” un intubato, necessario due/tre volte al dì, servono già 4 infermieri e anche due medici ogni volta. Il paziente #CoViD19 significa tante spese, zero utili. L’esempio della sanità mega-ospedalocentrico è la Lombardia. Medicina d”eccellenza”, in cambio medicina territoriale abbandonata. Medici di famiglia mandati a casa di malati #CoViD19, morti come le mosche: suonare Bergamo.

Il primo gruppo di persone responsabili sono dunque: i politici che hanno per decenni favorito quest’abnormità, non solo per una convinzione mostratasi errata, ma anche per interesse privato, per corruzione. I nomi li conoscete tutti.

b) Ascriverei una minore quota, sempre però presente, al gruppo di politici e dirigenti della sanità delle regioni più colpite, specie la Lombardia, che hanno avuto enormi difficoltà a capire l’entità della prima ondata, aprendo le RSA ai malati “poco contagiosi”, ritardando le chiusure dei primi focolai della pandemia, Val Seriana, Bergamo, Codogno. Responsabilità minore, direi, dato che l’onda d’urto della prima ondata era inimmaginabile.

c) Una già maggiore responsabilità – già durante la prima ondata – va invece ascritto a diversi gruppi di persone. In primis ai cosiddetti esperti che per molto tempo hanno negato la pericolosità della pandemia. In gran parte si trattava di persone che portavano si un titolo di professore, ma senza specifica conoscenza del Coronavirus, dell’epidemiologia. Una co-responsabilità forse più grave ricade in questo senso su tanti giornalisti dei media, specie in tv. Essi non hanno, evidentemente, mai controllato, in siti pubblicamente accessibili, la qualificazione dei “professori” in materia di virologia e/o epidemiologia. O per ignoranza del mondo della scienza, direi al 98%, oppure, congiuntamente, per il desiderio di “spararla più grossa”, di esser il “bastian contrario”, lisciando il pelo degli “scettici”, del vasto sottobosco degli ignoranti anti-scientifici che domina pure il mondo politico. È una triste nota della vicenda che non pochi di questi presunti esperti -che ben sapevano di non aver mai fatto un lavoro sui virus – partecipavano alla passarella delle tv, mentre veri esperti, internazionalmente riconosciuti, p.e. @RobertoBurioni, facevano fatica ad esser creduti, quando già in gennaio, parlavano della contagiosità dell’asintomatico, p.e. Nessuno dei propagandisti del “è solo un’influenza” ha poi chiesto scusa. Questa cacofonia ha contribuito a confondere gli italiani. Il peggio è però arrivato con i propagandisti del “virus clinicamente morto”. Sembrava, a fine maggio, vero. Sembrava. E allora diversi altri, in quel momento una folta schiera di economisti, si è lanciato sul carro del presunto vincitore, con i proclami contro il “terrorismo mediatico”. Il virus avrebbe mutato natura, sarebbe diventato quasi innocente, aprendo le porte ai mesi estivi nei quali il virus si è potuto espandere a destro e manco. Effettivamente, in agosto e inizio settembre le “heatmap” dell’espansione virale dimostrano in tutto l’Europa è avvenuta la stessa cosa: prima nella fascia dei ragazzi di 20-25 anni, poi a salire, per raggiungere alla fine gli over80: la mattanza ricominciava. Da parte di propagandisti del virus morto: manco una scusa, niente. Facevano e fanno finta di niente, niente bacinella dei ceci, cenere cosparso: niente. Sperando nella memoria corta degli italiani.

Inutile fare tutti i nomi, tanto li conosciamo bene.

d) L’ultimo gruppo dei responsabili sono tutti quei dirigenti e politici che non hanno imparato NULLA dal primo disastro nelle RSA. Non hanno protetto nessuno. Nuovamente muoiono in nonni in solitudine, terribile. Fa parte dei responsabili etici anche il gruppo, specie economisti, pur di proteggere il PIL, proponevano come soluzione l’isolamento dei vulnerabili. Suona bene, ma è del tutto inapplicabile. Dovrebbero sapere che la categoria degli over 65 è costituita di 14 mio di persone, aggiungendo anche altri vulnerabili più giovani raggiungiamo tranquillamente 20 mio su 60 mio abitanti. No, è una idiozia. I vulnerabili si proteggono con #Viruszero”, con nient’altro. Lo dimostrano le esperienze di paesi asiatici, mica solo le dittature. Paesi che lasciano circolare il Virus, ora in Europa Svezia e Svizzera, sono sommersi dai casi, dalla risalita del numeri dei decessi, fino all’esaurimento dei posti in TI come in molti cantoni CH.

e) In aggiunto abbiamo la ormai fitta schiera dei cinici, quelli, per cui la morte degli anziani è dovuto all’effetto “harvesting”, ovvero la morte mieta solo i più deboli: è Lamarckismo, la deriva del darwinismo sociale, l’eliminazione delle vite “non più produttive”, o amenità del genere.

La lista dei responsabili è dunque lunga. Ci sarà da ricordarsi, quando il Paese vorrà dotarsi di un sistema sanitario non preda dei privati, ma orientato all’interesse generale.

In fine dovrà anche rispondere questo Governo perché non ha voluto usare i 32 mrd del FondoSalvaStati MES destinabili alla Sanità già in primavera. Oppure ricordarsi che con la scellerata Q100 furono lasciati andare in pensione 7000 tra medici e infermieri, persone che oggi mancano. Oppure il blocco delle borse di studio per gli specializzandi medici. Soldi del MES che sarebbero stati molto utili a proteggerci meglio per la 2. ondata.

A fine catastrofe pandemica sarà da fare la lista dei non pochi responsabili etici, morali e forse in qualche caso anche penale della morte di troppe persone, specialmente degli anziani.

