E il cantiere della sinistra finisce in dad. Il convegno a distanza organizzato su Zoom dalla fondazione ItalianiEuropei di D’Alema.

Coerente con lo Zeitgeist della pandemia anche il Cantiere della Sinistra, evento a distanza organizzato dalla Fondazione ItalianiEuropei in occasione della presentazione del numero 6/2020 della Rivista finisce in videochat, su zoom, come è accaduto in questi mesi per milioni di studenti liceali.

Costretti a una sorta di dad, di didattica a distanza, leader e pensatori della sinistra italiana degli ultimi trent’anni, da Matteo Renzi a Nicola Zingaretti, da Goffredo Bettini – al centro, tra gli schermi – a Nadia Urbinati, da Elly Schlein a Giuliano Amato, da Dario Franceschini a Ida Dominijanni a Roberto Speranza, si sono confrontati guardandosi diritti negli occhi, ma senza potersi scambiare abbracci o strette di mano.

Senza l’apporto del corpo (del leader), spesso decisivo in politica, lo sguardo cadeva – come tutti gli italiani hanno imparato – sugli sfondi. Sulle librerie più o meno ordinate, o su quelli istituzionali con bandiere tricolori ed europee per i ministri in carica.

Il convegno è durato tre ore. Poco spazio alle difficoltà del governo Conte. Le conclusioni le ha tirate Massimo D’Alema, presidente di ItalianiEuropei: serve una forza organizzata democratica e larga. Tra gli assenti, Walter Veltroni.

Il problema è che l’Italia, nella condizione in cui si trova dopo settant’anni di storia democratica monocorde, ha bisogno di profondi mutamenti che passano anche dalla aperta autocritica per alcune scelte di bandiera della sinistra.

Bisogna avere la forza di guardare all’essenza della democrazia buttando alle ortiche la parassitaria soprastruttura che su di essa è stata creata.

Riuscirà la sinistra a portare avanti un lavoro così impegnativo? Riuscirà a trovare le persone giuste per questo ingrato lavoro? NE DUBITO.

LE SERVE! Un esame di coscienza da parte della sinistra? Speriamo, un tempo esisteva un partito forte e strutturato come il PCI, oggi un insieme di partiti e partitini sempre piu’ arroccati sulle istituzioni e lontani dalla realta’ che le persone vivono tutti i giorni. Qui non si tratta di tornare al Novecento, ma di indicare un percorso di rinnovamento in una societa’ post industriale con tutti i suoi problemi e contraddizioni senza perdere identita’ e memoria storica. Grazie al suicidio di una dx becera e inconcludente oggi i partiti “riformisti” guidano il governo, ma saranno all’altezza dei loro compiti o sprecheranno ancora una volta l’occasione?

Perche gli attuali partiti di governo possano essere all’altezza del compito ci vogliono alcuni passi:

1) i 5s devono completare il loro percorso assimilando il fatto che fra contestare il sistema e farne parte non c’è contraddizione se il sistema è in divenire, per cui io entro nel sistema di oggi, che contesto, per trasformarlo nel sistema di domani.

2) Il PD deve completare la tormentata riflessione postrenziana, dandosi strumenti politici collegiali e trasformando l’assenza di leaders “carismatici” (che può anche essere positiva, visti i personalismi del recente passato) in un punto di forza, anche rispetto alle aggregazioni.

3) PD e 5s, raggiunta la maturità, devono organizzarsi in una alleanza strutturale, nella quale siano definite le posizioni reciproche e i rispettivi impegni

Con questi tre passi la destra becera e caciottara per un po potrà esercitarsi a fare l’opposizione, e magari smettera di stare seduta sui sondaggi farlocchi e comincerà a crescere

DAD con ‘insegnante’ D’Alema: al confronto Zelig è un teatrino da oratorio…TOLTO RENZI CHE CON QUESTA GENTA NON CENTRA UN CAZZO! Ma questi non sono mica la sinistra, questi sono conservatori servi del potere e del capitalismo . ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo