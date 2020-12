Ieri era l’anniversario della sconfitta più cocente della mia vita, il referendum costituzionale. Eppure, ve lo dico con sincerità, quella battaglia per cambiare il rapporto stato-regioni, dare stabilità ai governi, eliminare gli enti inutili, semplificare il quadro legislativo superando il bicameralismo paritario la rifarei domattina. Abbiamo perso, certo. Ma quella battaglia oggi è ancora più necessaria che mai. Voi che dite?

Esattamente quattro anni fa, il buon senso cedette il passo all’odio e al rancore. Una pletora eterogenea di trafficanti, uniti dall’odio viscerale nei confronti di Renzi, li indusse a seppellire per sempre la Riforma costituzionale. L’esito, nefasto per il Paese, fu invece salutato con brindisi e balletti, per aver sconfitto il male assoluto. Così Italia perse l’occasione per diventare un nazione moderna ed efficiente. Ora, proprio quelli che erano stati i più avversi, auspicano che tanti punti di quella Riforma trovino al più presto attuazione. Questi beceri mestieranti della politica, non hanno né elaborato il lutto, né fatto una coraggiosa autocritica, al contrario si intestano le riforme come se nulla fosse accaduto. Oggi dovrebbe essere un giorno di riflessione e di lutto, ma in tanti hanno rimosso dalle loro coscienze l’atto di alto tradimento consumato ai danni del proprio Paese. Fanno pena questi stupidi copioni, si appropriano di cio’ che a loro non appartiene. Non hanno nessuna delle capacita’, doti e comunque caratteristiche di un politico di alto livello qual’e’ Renzi.

Quel giorno sono stato male. Per lui, per noi, per l’Italia che affossava una riforma che andava approvata, e per una sorprendente consapevolezza, che attraverso una campagna deliberatamente ostica, non si è fatto ciò che sarebbe stato bene per il Paese.

Il nostro,purtroppo, è un Paese vecchio, retrivo che non ama le riforme poiché queste andrebbero a rivoluzionare tutto il sistema becero delle lobby e di tutti quei poteri forti come quello dell’alta finanza e dei cosiddetti poteri occulti e di tutti quegli Enti inutili e dispendiosi come il CNEL e che ormai le loro radici affondano nelle viscere più oscure del sistema, lo sradicamento risulta sempre difficile se non impossibile, anche perché è sostenuto da una buona parte dei politici, soprattutto da quelli di estrema sinistra,di conseguenza tutte le riforme,che coraggiosamente vengono proposte per modernizzare il nostro Paese, puntualmente subiscono una netta bocciatura insieme a chi le propone.

Il problema grande, è il popolo italiano!!! Visto che votano e sostengono il nulla politico!!! SI.Tutto ciò é successo, perché il POPOLO italiano, non é un popolo emancipato, ma un popolino, che si fa infinocchiare, dai tantissimi faccendieri della politica, che badano solo ai propri PRIVILEGI…..

