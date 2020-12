RENZI:Guideremo il G20 che è il più grande appuntamento di geopolitica mondiale. Guideremo il COP26, la conferenza sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo 200 miliardi di euro da spendere. E davanti a mille morti al giorno abbiamo la necessità di spendere più soldi per la sanità, benché ne dicano Beppe Grillo o Matteo Salvini. Ora o mai più. Per questo l’Italia può e deve fare la differenza, adesso! Se avessimo impiegato i soldi del Mes per la sanità pubblica, oggi non avremmo una situazione di tale gravità e drammaticità. Se ci sono mille morti al giorno vuol dire che c’è un’emergenza, e in emergenza servono soldi. Cosa stiamo aspettando?

Molto bene sul Mes. Sono molto d’accordo, mi auguro che a questa presa di posizione seguano i fatti…ora o mai più… il governo o almeno Conte non deve ANDARE A CASA! E se! Il governo non deve cadere però deve governare non tenere un paese immobile per le bizze dei 5 stelle. E se non puo cadere perche troppo rischioso,visto la sittuazione pandemica: facciamo un governo ombra con dei ministri che facciano proposte concrete e immediatamente attuabili sul ricovery found , cosi’,visto che tanto prima o poi copiano, almeno hanno la pappa pronta..e l’ITALIA si salva, perche bisogna mettere in conto che se lesciamo fare a questi incompetenti ma aprofittatori marraiuoli,l’ITALIA e fallita.

L’unico leader che sa fare capire le cose concrete senza bisogno di leggere discorsi scritti da altri. Grande il mio Presidente ultima modifica: da

