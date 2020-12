MA CHI MANIPOLA L’OPINIONE POLITICA DEGLI ITALIANI??

“Per la terza volta consecutiva, pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha bocciato la procura di Firenze per la sua inchiesta sulla fondazione Open.

La Suprema Corte ha duramente stigmatizzato l’errore della procura fiorentina definendo il sequestro di documenti, a seguito delle perquisizioni spettacolari ai finanziatori della fondazione, “onnivoro e invasivo”, “asimmetrico”, “che finisce per assumere una non consentita funzione esplorativa”.

Di più, la Cassazione conclude che il procuratore fiorentino ha compiuto “un inutile sacrificio di diritti”.

Tutti i media tacciono su questo, a dimostrazione dell’omertà su Renzi tra giornaletti e giornaloni, e della loro tossicodipendenza da una parte delle procure. Fortunatamente c’è la magistratura giudicante a mantenere alto il prestigio e l’indipendenza del potere giudiziario.

Resta da rispondere alla domanda su chi pagherà e come il danno politico fatto a Renzi e alla democrazia italiana. E chi pagherà i costi economici di una tale, insistita e dispendiosa, azione per tre volte giudicata sbagliata.”

Non si può denunciare il magistrato? Non si può fargli pagare tutte le spese processuali? Speriamo che la giustizia o il carissimo ministro Bonafede si facciano sentire…non ho parole, perché .Più che il Mes , anche se importantissimo, il vero tema pregiudiziale, per la salvaguardia della salute della Democrazia italiana è l’informazione. Va affrontato, senza indugio alcuno, sia il tema dell’informazione televisiva, tutta in mano al Legafascismo, e sia quello dell’informazione cartacea, tutta in mano ai poteri forti del capitalismo familistico italiota! Ce qualcuno che dice che la magistratura e rossa le brigate rosse col tempo le anno eliminate cosa che ho molto gradito ma le brigate nere sono ancora li dal 1945 e la Meloni e la staffetta del proseguimento

Ma, e anche per questo che la giustizia e o chi di dovere non sente il dovere ma dovrebbe averlo il dovere di assumere adeguati provvedimenti nei confronti di colui che ha, secondo la Cassazione, di fatto abusato dei suoi poteri? e poi? I danni fatti non li pagherà nessuno. Resterà a Matteo Renzi e a chi lo segue l’onere di dimostrare la disonestà di chi ha compiuto queste nefandezze. Siamo all’assurdo vedere che nessun giornalista o testata dia spazio importante a questa storia inverosimile, mi domando ma che fa il ministro della Giustizia??? Matteo chiedi in Senato e nel Parlamento la tua situazione.

Ma e da tempo che sostengo che la politica la fanno i magistrati con l’aiuto di polizia ci sono leggi contro la senofobia leggi antisemitismo anti manifestazioni fasciste saluto romano ce qualcuno che abbia visto ho sentito che qualche magistrato abbia preso posizioni contro questi beceri personaggi non si sono mossi nemmeno per gl’insulti al capo dello stato, di quale giustizia si sta parlando quella a favore di farabutti che evadono le tasse insultano tutto e tutti, diciamolo pure siamo in un degrado sociale che sara un gran problema venire fuori, perché non ce chi di dovere se ne preoccupa ( e sbagliato dire che questo e favoreggiamento ) Questa è la grande democrazia italiana la volpe perde il pelo ma non il vizio, da 70 anni in qua magistratura e peggio…. Determinano l’orientamento politico del gregge. La candeggina estirpa i cattivi odori ma chi la gusta per soddisfare i suoi piaceri ” pace all’anima sua “, questo è quello che accadrà perché la giustizia non muore .W Italia Viva.

Il problema è , chi detiene il potere non vuole il cambiamento Renzi vede chiaro molto chiaro è un pericolo per chi non vuole il cambiamento è per colpa loro l’Italia resta ferma .Per limitare tali comportamenti sarebbe opportuno e doveroso che le spese sostenute venissero addebitate a quei magistrati riconosciuti responsabili. Non deve pagare il solito ” pantalone”!

MA CHI MANIPOLA L'OPINIONE POLITICA DEGLI ITALIANI?? porta ovunque la notizia Matteo . La gente deve sapere in che condizioni siamo . L'emergenza COVID oscura tutto al di la della faziosità dei nostri giornalisti , e per qualcuno si fa fatica a definirlitali , ma è necessario informare anche su questioni come questa. Vai avanti Matteo , tu sai come fare .

