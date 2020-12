PROVIAMO A CHIEDERCI IL PERCHE.Perché il costume italico fa sì che la democrazia sia interpretabile,Perché siamo in un cortocircuito culturale da decenni ormai!Perché a molti Italiani, piace sentirsi sudditi non cittadini.Perché ci sono lobby che lavorano affinché i governi cadano specialmente quelli che fanno gli interessi degli ITALIANI, che Renzi sia messo alla gogna , che schifo di stato stiamo diventando. Quando Trump disse in Tv che aveva le prove (senza mostrarle) che le elezioni erano state truccate, i network americani – anche quelli conservatori – gli tolsero l’audio, e i social network scrissero “informazione falsa” sui suoi tweet.

Quando un politico britannico cito’ un dato falso sui sondaggi sull’europeismo, la giornalista gli tolse l’audio, ristabilendo la differenza tra fatti e opinioni.

In Italia questa sera, davanti a milioni di famiglie riunite per cena, si permette a “leader” politici di affermare che l’accesso alla linea sanitaria del Mes ha come condizione il taglio di pensioni, stipendi e vigili del fuoco.

Perché dalle nostre parti il permettere la diffusione di notizie palesemente false (non di opinioni argomentate, per quanto “estreme”) la chiamiamo “democrazia”.

Nei paesi che ho citato esistono delle persone che si chiamano giornalisti, da noi no. Il motivo è questo.Perché sono sul libro paga, sia quelli della carta stampata, che quelli in video, compreso li cosidetto “Ordine” dei giornalisti, che andrebbe ABOLITO.

PERCHE:Hanno occupato militarmente tutti i media proprio per poter raccontare tutte le fandonie che vogliono. Questo è un seri problema.

E’ tempo e ora che ad esempio l’antivaccinismo, soprattutto la diffusione di informazioni false riguardo alla vaccinazione di massa che ci aspetta, sia equiparato all’odio razziale. Alcune opinioni uccidono, e la tutela del bene della vita è gerarchicamente sovraordinata alla libertà di opinione, soprattutto se usata come libertà di dire falsità schifose.

Non ho mai capito perché accade, abbiamo buoni giornalisti? SI, certo ognuno di loro molte volte per appartenenza politica occupa quel ruolo, conduttore, intervistatore, ecc. quindi si regolano in base all’ospite. Mi chiedo perché non si possono avere confronti tra i leader, l’ultimo tra Renzi e Salvini non c’è stata partita. Mi piacerebbe vedere per esempio Di Maio e Renzi o Marattin. Poi un’altra cosa perchè quando il politico dice il falso perché il giornalista non chiede alla regia di cercare l’atto che dice che conferma quello appena detto??? questo paese ha bisogno di riportare verità e traspsrenza.Serve un organo che dovrebbe vigilare impedire e sanzionare le notizie false diffuse da alcuni cosiddetti professionisti dell’informazione ed e’ il cosiddetto ordine dei giornalisti, che non fa mai assolutamente nulla … evidentemente questo ectoplasma e’ molto sensibile ai richiami di chi , da oltre venticinque anni, fa strame delle nostre istituzioni democratiche, con la compiacenza di ” giornalai” venduti e corrotti …

PROVIAMO A CHIEDERCI IL PERCHE LA VERA INFORMAZIONE IN ITALIA E MORTA. O e: Semplicemente perché il giornalismo e i media è il problema integrale di questo paese .. Non è giornalismo ma piuttosto prostituzione intellettuale .. ultima modifica: da

