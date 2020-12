Avere una visione e una strategia per il futuro si chiama Politica.

Ad una prima sommaria lettura la bozza sulla governance del Recovery inviata ai Ministri stanotte appare opaca, e presenta profili di incostituzionalità. Non abbiamo alcun bisogno di strutture parallele, che esautorano Ministri, Ministeri e Parlamento, accentrando e spostando altrove il cuore del processo, decisivo per l’Italia dei prossimi 10 anni.

Non possiamo consegnare ad altri, scelti non si sa come, le chiavi di casa. Oltretutto venendo meno in questo modo a uno degli obiettivi propri del Recovery: la riforma e il rinnovamento della pubblica amministrazione. Un obiettivo da cui non è possibile prescindere, che deciderà anche della qualità e capacità del Paese di affrontare le sfide che si aprono e che invece qui viene assolutamente trascurato e ignorato.

Mettiamo subito le cose in chiaro: sul Recovery plan non è in gioco il futuro dell’attuale maggioranza, o meglio non solo. Sono in gioco i prossimi vent’anni del Paese.

Pensare di affrontare questo snodo epocale per l’Italia delegando le scelte strategiche all’ennesima pletora di esperti e tecnici è la sconfitta della democrazia, è la morte della politica.

Quando De Gasperi si trovò a gestire il Piano Marshall (il cui vero nome era “European Recovery Program”, giusto per restare in tema) non prese le decisioni nottetempo nel chiuso di una stanza insieme al suo addetto stampa. E soprattutto non abdicò al ruolo naturale che è proprio della politica. Allora si seppero coniugare visione e condivisione delle scelte così l’Italia conobbe il boom economico e il progresso civile e sociale. Non a caso il Presidente del Consiglio Europero Charles Michel ha proposto di ribattezzare “Piano De Gasperi” il Recovery Plan.

Chi dice che stiamo chiedendo maggiore coinvolgimento solo per visibilità non si rende conto di stare mancando di rispetto innanzitutto alle istituzioni, in secondo luogo alla democrazia e infine a se stesso.Perché la condivisione che oggi chiediamo non riguarda solo le forze di governo (sebbene ricevere alle 00:45 della notte la bozza di un provvedimento che verrà votato il giorno dopo alle 9:00 in CdM non è proprio il massimo del rispetto, diciamo).

Riguarda i sindacati, le imprese, gli artigiani, gli agricoltori, il mondo della scuola e dell’università, le Regioni, i Sindaci e tutti i soggetti che per loro stessa natura dovrebbero essere chiamati a dare il proprio contributo nel più grande sforzo di elaborazione e progettazione che questo Paese abbia mai conosciuto dal dopoguerra a oggi.

Il Recovery Plan è un calcio di rigore al ‘90 minuto, non ci è concesso di sbagliarlo.

Avere una visione e una strategia per il futuro si chiama Politica.

Decidere da soli di delegare ad altri si chiama improvvisazione, ed è l’ultima cosa di cui adesso abbiamo bisogno. Ma scusate trovate giusto che bisogna creare delle task force per tutto segno tangibile dell’incapacità dei ministri in carica oramai in questo paese non si fanno più lavorare chi e pagato e scelto per farlo ma nominano sempre soggetti per tutto ,tra poco Conte nominerà una task Force anche per leggere il dpcm.

Classe dirigente imbarazzante, mediocre senza distinzione di partito. Scarsa lungimiranza e con una grande creatività nel trovare le scuse. Quando non ci sono i soldi la scusa è quella. Bene fa la commissione europea a minacciare di non dare il recovery fund all’Italia se non si metterà nero su Bianco l’obbligo di colmate il gap Nord-Sud. Ed in effetti questo governo ridicolo ed insignificante come le opposizioni sta preparando il banchetto per le solite Milano, Bologna, Venezia e Torino. No, non mi sento italiano, perché l’Italia non esiste. Ringrazio l’Europa che si è accorta dell’esistenza del Sud. R! Non è che cercano di nascondere la più scarsa classe dirigente politica di tutti i tempi nominando sempre commissioni esterne e task force ? Probabilmente gli elettori di sinistra+ settagrillesca sono rimasti RINCO da quando hanno bocciato il referendum. Se si continua con questo metodo di governare si finisce al FALLIMENTO . fate voi popolo di sinistra+settagrillesca. Al RENZI E ATUTTA ITALIA VIVA DICO ! Far cadere questo governo di incapaci forse vi riabiliterebbe agli occhi del popolo appena citato quello che ci ha bocciato al referendum del 12-4 2016 .. eventualmente prevedo un grande scontro tra voi, il pd e i 5stelle per arrivare sopra il 5 per cento..

Avere una visione e una strategia per il futuro si chiama Politica. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo