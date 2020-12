LETTERA APERTA A CONTE

Egregio Giuseppe Conte,

lei non è mai stato il mio presidente del Consiglio, non lo sarà mai. E non perchè lei sia antipatico e spocchioso. Se lei fosse un uomo intelligente e di spessore i difetti passerebbero in secondo piano.

No , invece lei non solo non possiede la qualità di suscitare empatia, ma il suo narcisismo la pone ai limiti.

Lei ignora , non conosce e non è erudito sulla molteplicità di leggi e trattati, nonostante la sua bella laurea in giurisprudenza, che l’annovera tra i giuristi italiani, chissà con quali meriti. Lei non è un uomo dello Stato , lei è arrivato alla poltrona istituzionale per conoscenze. Lo ha affermato lei stesso il giorno del suo insediamento nel discorso pubblico, davanti ai giornalisti , fatto fuori dallo studio del Presidente della Repubblica.

Non più tardi di ieri lei si è permesso, ancora una volta, di minacciare gli italiani, dicendo loro che ” qualora non aderiscano volontariamente ad un programma vaccinale , lei provvederà ad obbligare il trattamento sanitario”. Ps: non sono un no vax anzi sono un si vax al cento per cento e rispetto le leggi costituzionali.

Passino i vari pennivendoli e attoruncoli da quattro soldi, ma un Presidente del Consiglio che tocca il fondo in questo modo, non è solo disdicevole ma procura un profondo disonore allo Stato che dovrebbe rappresentare. Nessuno mai s’era permesso di fare certi discorsi alla tv pubblica, neppure chi in passato è stato tacciato di essere un dittatore. Un uomo dello Stato non dovrebbe mai scendere così in basso. Oltre all’onore, lei ieri ha perso anche la credibilità.

Nessun italiano può essere obbligato ad un trattamento sanitario, e questo non solo lo certifica l’articolo 32 della Costituzione, ma lo afferma ancor più fortemente il Trattato di Oviedo che l’Italia ha sottoscritto il 4 aprile 1997 , ratificandolo poi il 28 marzo 2001 con Legge n. 145.

Studi Giuseppe Conte, studi e impari , prima di tutto a non offendere e insultare l’intelligenza altrui. Il Suo comportamento, oltre che rilevante ai fini del codice penale, dimostra anche un’incapacità di gestione del rapporto con gli italiani, e che gli italiani non la amino affatto è facilmente constatabile andando a leggere i molti commenti sulle sue pagine social.

Ancora per poco lei potrà ingannare quella fetta di italiani che dipendono dalle tv di Stato , che lei inonda di finanziamenti affinchè diramino notizie politicamente corrette, in linea con lei e il suo esecutivo, omettendo o travisando.

Anche l’omissione è un delitto.

Ben presto però, quando l’economia crollerà su sè stessa, per tutti i provvedimenti folli che lei e coloro che siedono al suo stesso tavolo imponete, quelli che fino ad ora la incensano diverranno i suoi più acerrimi nemici, si sentiranno traditi e con desiderio di rivalsa.

Non vorrò essere nei suoi panni.

Così come velocemente ha salito i gradini del successo, altrettanto velocemente cadrà da quella scala dorata. Alcuni lo chiamano karma, alcuni lo chiamano destino, io la chiamo giustizia . Presto la sua maschera di Pirandelliana memoria cadrà, e con essa cadrà anche lei , come uno dei centomila privi di identità. Un clone dell’apparenza e dell’inganno.

Ossequi.

