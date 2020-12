Se lo meritano tutto questo premio. Chiara Ferragni e Fedez se lo meritano proprio tutto. Durante il momento più buio per Milano e per il nostro Paese, mentre il maledetto virus faceva strage di italiani, hanno deciso di metterci la faccia, di utilizzare la loro notorietà per fare del bene. Oggi hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città.

Chiara e Fedez li ricordiamo tutti durante i momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria, gli appelli ad indossare le mascherine, la raccolta fondi che ha consentito di realizzare in un batter d’occhio la nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, l’impegno come volontari all’iniziativa «Milano Aiuta», preparando la spesa e pedalando per la città per consegnare cibo alle famiglie in difficoltà.

Gesti semplici e potenti, «nel segno di un autentico spirito ambrosiano». Chiara ha detto: «Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e per l’Italia in generale»

Questi sono gli influencer che fanno bene all’Italia. Questi sono gli influencer che mi piacciono.

Buona vita Chiara e Fedez e un radioso futuro al piccolo Leone e alla sua sorellina nella pancia della mamma. Complimenti siete la meglio gioventù italiana!!! Questa è la dimostrazione che ognuno , a modo suo , può fare del bene . Bravi ragazzi , siete un buon esempio per la gioventù.i millenium molto incattivita e senza coscienza. Millenium prendete esempio.In professioni diverse si sono fatti strada solo con le loro capacità. Bravi! Piccole Donne e piccoli Uomini crescono, fanno finalmente cose da grandi e diventano portatori di luce! Bravi! Complimenti, Bravissimi, c’è ne fossero tanti Italiani come loro, si andrebbe sicuramente meglio, non come tanti politici e non, che fanno selfie, teatrino passerelle assolutamente inutili e fuorvianti, in tema di covid.19 !!!???

