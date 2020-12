E bravo il grillino Conte che insieme a Casalino vuole creare il Grande Fratello per gestire i 200 miliardi del Recovery Fund.

Conte vorrebbe:

Poter assumere chi vuole lui e senza concorso, decidere gli stipendi da elargire e assegnare gli appalti senza gara agli amici dei grillini.

Il tutto senza nessun controllo del Parlamento e senza controllo della Presidenza della Repubblica.

Questo è il motivo per cui Italia Viva ha sollevato lo strappo.

Questo è motivo di Matteo Renzi che chiede di riportare la gestione in Parlamento.

Dov’è la maggioranza di governo? Perché il PD e LeU di D’Alema e Bersani, non sollevano obiezioni a questa deriva democratica che i grillini vorrebbero imporre?

Forse sono diventati complici del M5S? Meno male che ITALIA VIVA c’è può fare all’ago della bilancia. Renzi mi piace non solo perché è un ottimo politico, ma soprattutto perché è uno stratega. Ora a lui la mossa. Abbiamo evitato il leghista che chiedeva pieni poteri ,per ritrovarci con Conte che senza chiederli vorrebbe prenderli ,per decidere, tutto da solo ,ma non si sarà drogato pure lui? Tutto questo non mi piace. Con gli ignoranti e arroganti del M5S si rischia tutto. Apriamo gli occhi: sono fascisti! Casino per casino , tutti a casa , questi signori del M5S non si possono più sopportare . Meglio un’azione che potrebbe essere irresponsabile piuttosto che succubi di politici che pensano solo a mangiare le risorse con amici e parenti.

Voi che leggete cosa ne pensate?

