GIORNALISTI LIBERI O REGISTRATORI DI CASSA?

Negli USA hanno enormi problemi, alcuni peggiori dei nostri, dal razzismo alla violenza delle armi private, da un wellfare da terzo mondo per chi non ha soldi alla pena di morte riattivata da alcuni stati nell’era di Trump.

Ma gli Usa hanno qualcosa, che a noi manca, che consente alle persone di combattere contro tutto questo potendo essere informate più correttamente. La libertà di stampa? No, qualcosa di più, che rende l’affermazione solo teorica della libertà di stampa un diritto realmente esercitato: hanno giornalisti liberi!

Quando Trump ha detto che le elezioni erano state truccate e Biden gli aveva rubato la vittoria, le principali reti televisive USA gli hanno staccato audio e video e la stampa più accreditata ha riportato le sue parole solo per sottolinearne la falsità. Non è stato solo un atto di coraggio, visto il fortissimo scontro di potere che si profilava con esito incerto, ma di libertà. Nessuna censura, perché la libertà di stampa non consiste nel diffondere notizie false proponendole come se avessero lo stesso valore di quelle vere.

L’altra faccia della libertà di stampa è il diritto dei cittadini ad essere informati nel modo più obbiettivo e completo possibile. E un professionista competente ha il dovere di documentarsi e studiare per restituire ai cittadini almeno le parti di verità incontrovertibilmente accertate dai documenti e dalle prove acclarate. Gli opinionisti fanno un altro mestiere, legittimo, ma differente. Non c’è una legge, né può esserci, su questo è “solo” questione di onestà intellettuale.

Se un politico dice bugie un giornalista onesto deve correggerlo durante un dibattito televisivo, come accaduto in USA, per non farsi complice di una truffa informativa che calpesta sotto i suoi occhi un diritto dei cittadini a garanzia del quale lui dovrebbe svolgere il suo ruolo.

Da noi certi giornalisti e direttori di TG lasciano che un politico imbroglione dichiari che accettando il MES si attenta alle pensioni e ai soldi dei risparmiatori. Non si tratta di una opinione da riportare come qualsiasi altra, ma di una falsità marchiana, una truffa da pianerottolo, un modo sleale e disonorevole di fare il parlamentare.

Notizie false e tendenziose atte a turbare la coscienza pubblica, un reato che non c’è, ma che un giornalista vero, libero, non tremebondo o “militante”, ma orgoglioso della propria dignità di persona, prima che di professionista, dovrebbe contrastare.

Invece molti di loro in Italia sono diventati come dei semplici registratori di cassa. Con tanta gloria, ma senza onore.

