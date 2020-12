QUELLA NOTTE IN CUI LA DEMOCRAZIA RISCHIO’. QUELLA NOTTE PUO TORNARE E POTREBBE ESSERE UNA DI QUESTE FUTURE NOTTI SE LI LASIAMO FARE.

50 anni fa,, l’Italia andò più vicina ad un colpo di Stato di quanto non lo sia mai stata nella sua storia repubblicana.

Centinaia di congiurati e alcuni reparti delle forze armate – agli ordini di Junio Valerio Borghese (ex-comandante della X Mas, durante la seconda guerra mondiale) – iniziarono un’azione militare nei ministeri e nei centri Rai, secondo un piano che prevedeva l’arresto del Presidente della Repubblica e di centinaia di politici e l’instaurazione di un governo autoritario.

All’ultimo istante – ad azione già in corso e per ragioni mai chiarite – il golpe fu annullato.

Quando gli eventi vennero alla luce, alcuni mesi dopo, ci fu il tentativo di farlo passare per uno scherzo (“il golpe da operetta”).

Ma nei decenni successivi fu accertato che di tutto si trattava meno che uno scherzo: era un’azione ben programmata, con collegamenti internazionali e con l’appoggio delle organizzazioni criminali italiane. Alla fine, nel 1984, ovviamente tutti i protagonisti furono assolti dalla giustizia, e il “golpe Borghese” fu consegnato alla storia. Per essere rapidamente dimenticato.

Quella notte – per fortuna – andò così, ma da lì iniziarono dieci anni di sangue, attentati, misteri e tragedie: da piazza della Loggia a Brescia all’Italicus, dal caso Moro alla strage di Bologna.

Tutti episodi di cui mancano tasselli decisivi o – più spesso – l’intera storia.

A mezzo secolo di distanza, credo sia particolarmente importante ricordare quella notte.

Perché tra rimpasti, Mes, cabine di regia e tanta tanta confusione, potrebbe essere interessante ricordare che la democrazia italiana è stata molto più fragile di quello che crediamo. La nostra giovane democrazia allora come oggi mostra i suoi punti deboli. Abbiamo tanta strada ancora da percorrere.Mancano ancora tasselli perché ha strascichi ancora oggi. La Democrazia Italiana non esiste da parecchi anni.

Oggi l’unico modo per rafforzare la democrazia è rafforzare le Istituzioni, con trasparenza e senza tentennamenti, perche ancora una volta, è giusto ribadire, si evidenzia una terribile falla nella comunicazione, nella politica e nella magistratura che non si riesce a chiudere. Ma la vera domanda è; a chi giova? alla partitocrazia, al familismo, alla corruzione e l’incompetenza della “classe dirigente” degli apparati dello stato che si autoalimentano, i baroni nelle università. Il capitalismo di relazione e clientelare non fa altro che amplificare i difetti di questo sistema che a mio parere sta diventando autoritario e liberticida. Vorrei la nascita di una vera Europa della Regioni dove gli stati nazionali venissero assorbiti e disciolti.

Sta di fatto che le pagine scritte negli ultimi 2 anni siano le più macabre, viscide, e ignoranti dell’Italia Repubblicana. Ricordare che c’è stato qualcosa di altrettanto brutto non sminuisce e men che meno rende onore al lavoro di quelli che continuano a sostenere un governo così becero e pericoloso quando hanno la possibilità di staccare la spina.

Se a questo aggiungiamo che la politica è formata per una percentuale rilevante di nani, ballerine, piglianculi, mettinculi, ignoranti, populisti e fancazzisti, il danno e la fine di ogni speranza è dietro l’angolo… perché è evidente che i pochi capaci, pur dando sangue e sudore, sono intrappolati in un sistema che peggiora di giorno in giorno da 40 anni a questa parte…Mai arrendersi… ma possiamo essere tutti consci del fatto che la strada verso qualcosa di meglio è sempre più in salita.

QUELLA NOTTE IN CUI LA DEMOCRAZIA RISCHIO’. QUELLA NOTTE PUO TORNARE E POTREBBE ESSERE UNA DI QUESTE FUTURE NOTTI SE LI LASIAMO FARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo