Non siamo d’accordo con task force che si sostituiscano ai ministri. Abbiamo 200 miliardi di euro da spendere che cambieranno il futuro del Paese, il governo deve assumersi la responsabilità delle scelte e non raccontar balle come sul MES. ED ECCO QUELLO CHE LA DESTRA E IL M5S NON VI DIRANNO MAI. (conoscere per capire)

Vista l’impossibilità di continuare a dire bugie sul MES “sanitario”, ora gli oppositori a questo strumento, per continuare a dire di no, si sono inventati che non va bene proprio la riforma di tutto il MES.

Il quale prevede due forme di intervento: quella sanitaria, della quale abbiamo scritto tutto il possibile, e quella che una parte dei grillini e tutto il centrodestra oggi definisce “bancaria”. Di cosa si tratta? Per capirlo occorre conoscere il contesto.

La previsione di tutti gli economisti è che, a seguito della crisi economica conseguenza della pandemia, un grande numero di attività produttive e di servizio purtroppo fallirà o, pur non fallendo, si troverà nella condizione di non poter restituire gli affidamenti bancari alle condizioni contrattualizzate a suo tempo.

Le banche, dunque, si troveranno una massa di crediti inesigibili, solo in Italia si calcola che ammontino ad un minimo di 50 miliardi di euro l’anno per “n” anni. Per non fallire, le banche ad oggi avrebbero due possibilità. O fare ricorso ad un aumento di capitale, cosa assai difficile, soprattutto per le piccole banche che “tengono su” decine di migliaia di piccole imprese che occupano milioni di persone, oppure tentare di rientrare restringendo fortemente il credito e vendendolo, inoltre, a caro prezzo.

Bisogna considerare che in Italia il sistema delle imprese, soprattutto le piccole e medie che costituiscono l’ossatura fondamentale della nostra economia, che occupano milioni di lavoratori e tengono vivi i nostri territori (dal negozio di vicinato, alla media impresa esportatrice di utensili o componenti industriali) è fortemente connessa col sistema bancario in un circuito che le fornisce ossigeno finanziario.

Il tema, dunque, non è parteggiare per le banche per arricchire i banchieri, ma sostenere quel circuito che se si interrompesse, a causa della crisi del sistema bancario impossibilitato a “digerire” quella massa crescente di crediti inesigibili dalle imprese, in crisi anche loro, provocherebbe un effetto recessivo immediato, impossibile da fronteggiare. Con decine di migliaia di imprese fallite e milioni di disoccupati.

Il MES “bancario” è un fondo di salvataggio del sistema bancario europeo, dunque anche di quello italiano, costituito col concorso di tutti i paesi (l’ognun per sé sovranista non ce la farebbe mai) per “mutualizzare” il rimedio a questo rischio più che probabile al quale, sul fronte Stati e imprese, si dovrebbe porre riparo col New Generation EU e col PNRR, quello col quale si sta baloccando Conte. Tutto si tiene.

Che il MES “bancario” serva solo alle banche tedesche è un’altra falsità della destra e del M5S. Perché serve alle banche italiane non meno che a quelle tedesche. Perché la Germania è il primo paese che importa i prodotti italiani, e non abbiamo nessun interesse che vada in crisi, come loro non hanno nessun interesse che andiamo in crisi noi, perché il sistema bancario europeo è strettamente interconnesso e se fallisce una banca italiana, o tedesca, bisogna intervenire circoscrivendo la sua crisi, come per scongiurare una “pandemia bancaria”.

Quindi dire no alla riforma del MES è un ulteriore atto di autolesionismo italiano, la quinta essenza del sovranismo fatto in sfregio all’Unione Europea, un atto di vera e propria criminalità politica ed economica che la destra e almeno una parte del M5S mette in atto per lucrare voti, in modo cinico e truffaldino, da una crisi economica che vorrebbero provocare, ancora più profonda di come si presenta.

Così come dire sì alla riforma, ma escludendo a priori di fare riscorso al MES “sanitario” significa non voler riformare la sanità, precludersi a priori quello “bancario” equivale a dire che, in una situazione di recessione profonda, preferiamo uscire dall’Unione, magari con milioni di disoccupati in piazza. Quello che stanno tentando di fare da anni, che non dicono più apertamente, ma che vogliono provocare consapevolmente nei fatti.

Invece di andarci col fioretto, per non scontentare il M5S, sarebbe bene dirlo agli italiani a tambur battente. Come cerca di fare Italia Viva, censurata dai media, che si vuol far passare come un covo di neoliberisti amici dei banchieri. Coi populisti di “sinistra” contenti e canzonati, convinti che si risolva qualcosa con 300 milioni raggranellati una tantum da una finta patrimoniale, ma zitti su 3 miliardi sperperati senza MES.

Sono i teorici del “dare un segnale”. Votare e chiedere il MES, per gli italiani e per il mondo del lavoro, è vita, altro che segnale.

QUELLO CHE LA DESTRA E IL M5S NON VI DIRANNO MAI. (conoscere per capire)

