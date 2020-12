“La smania da task force si sta diffondendo. Ora anche il ministro Bonafede ne crea una, dimenticando che il compito che dovrebbe assolvere è già svolto dall’Autorità Nazionale anticorruzione creata da Renzi”. Lo dichiarano i parlamentari di Italia Viva Lucia Annibali, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, e Giuseppe Cucca, vicepresidente dei senatori di IV “Il ministro della Giustizia invece di creare nuove inutili poltrone si adoperi per potenziare l’Anac. Creare strutture parallele – sottolineano – vuol dire, di fatto, esautorare una Autorità che non solo ha lavorato bene, e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, ma che è diventata best practice in Europa” “Se l’obiettivo è quello di ridurre la dispersione di risorse è evidente che Bonafede non solo non lo centra, ma va in controtendenza, a dispetto del buon senso e delle buone pratiche”, concludono.

Corruzione:, IV: "Con smania task force Bonafede dimentica Anac"

