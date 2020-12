IL CONTRAPPASSO/ Il periodo più buio con i politici più scadenti.

Dopo avere demolito fior di leader che, nel corso degli ultimi vent’anni abbondanti, hanno avuto la ventura di attraversare la vita politica nazionale, la legge del contrappasso ha voluto che noi, furbissimi e scafatissimi italiani, che ne sappiamo sempre una più del diavolo, affrontassimo il periodo più catastrofico del dopoguerra con una dotazione di mezze calzette, tutt’al più diligenti, ma senza nessuna visione strategica di medio-lungo termine delle sorti del Paese.

Abbiamo sacrificato leader sull’altare del massimalismo, oppure del continuismo conservatore, ma infine della protervia di chi pretende di essere sempre a capotavola a dare le carte e, qualora ciò non sia possibile, meglio farlo saltare, il tavolo, col classico: “Muoia Sansone con tutti i Filistei!”.

Ezio Mauro la chiama “dannazione”, io l’ho chiamata più crudamente “cancro”, questa ormai centenaria tendenza nichilista e suicida della sinistra italiana (ma non solo …), che le ha impedito e tuttora le impedisce di avviare qualsiasi progetto riformista che abbia un respiro di almeno un decennio.

E così si va avanti a strattoni, a tentoni, un passo avanti e due indietro, distruggendo leader in serie e lasciando spazio a soluzioni pasticciate, nelle mani di mezze calzette non adeguate alla responsabilità di guidare un Paese pieno di formidabili risorse (peraltro pessimamente utilizzate) come l’Italia.

Leader improvvisati con opposizioni improbabili ma roboanti e tracimanti da media compiacenti, rosari e cristianità invocati a sproposito, sogni infantili di bucoliche società in decrescita felice, statalismo ed assistenzialismo, il tutto condito con le solite clientele, gli amici degli amici, le inefficienze, la burocrazia tracotante, cose che ci rendono quasi sempre patetici agli occhi dei più rigorosi e pragmatici partner europei.

Il livello del discorso politico è disarmante: e dire che siamo in un momento nel quale ci viene data l’opportunità di progettare ed eseguire il più gigantesco piano di rinascita mai varato in Occidente.

Qui dobbiamo tenerci un parvenu miracolato come Giuseppe Conte (non a caso devoto di Padre Pio), a confrontarsi con “giganti” della politica come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, roba che perfino Berlusconi sembra uno statista navigato e non un affarista cinico e scafato (lui sì) quale è sempre stato.

All’estero mandiamo un improbabile ministro Di Maio, all’interno tolleriamo un disastro come la Calabria, dove nessuno ha la forza di entrare a piè giunti e fare piazza pulita. Mesi, anni di inerzia e malgoverno, fino all’assurdo dei tre tragicomici Commissari alla Sanità bruciati in una settimana, da destra e da sinistra; e solo dopo giorni e giorni pare arriva (forse) una soluzione, malgrado un’altra improbabile mezza calzetta, casualmente a capo della Regione, e mentre i veri poteri forti non hanno alcuna intenzione di mollare la presa sulle loro prerogative inconfessabili.

C’è da mettersi le mani nei capelli, c’è da disperare di poterne uscire, in qualche modo. Ma quando ci ricapita più un‘opportunità come questa, pur nella tragedia, per ammodernare e digitalizzare la Pubblica Amministrazione, trasformare la scuola, la Sanità, rafforzare la ricerca e l’industria, le infrastrutture, il turismo, l’economia verde, valorizzare le risorse culturali?

Qui continuiamo a baloccarci con l’ILVA, a litigare con i Benetton, a salvare per la centesima volta l’Alitalia, a tenere la RAI in uno stato di sfacelo mai visto dai tempi di Agostino Saccà (chi ne ricorda le gesta?), mentre la pandemia mette sotto stress il morale, la salute, le finanze dell’intero Paese, e mentre gli ineffabili sindacati del garantitissimo pubblico impiego, senza alcuna vergogna, dichiarano uno sciopero in piena pandemia per il rinnovo di un contratto di lavoro, peraltro già finanziato lautamente dal Governo.

Lo so, corro il rischio di sembrare qualunquista, ma il pensiero che le teste migliori di questo Paese (e ce ne sono tante, in tutti i settori) non siano TUTTE impegnate allo spasimo nell’affrontare questa emergenza ed il conseguente piano di ricostruzione mi fa uscire di testa. Non mi metto a fare nomi, chiunque può individuarne a volontà: gente che ha realizzato e non solo immaginato progetti, che conosce la responsabilità del potere, che goda di stima e rispetto internazionali, che ha portato all’eccellenza quello su cui s’è impegnata, gente capace di far lavorare al meglio altra gente, capace di dare l’esempio.

Sogno di vedere all’opera un “dream team” di cervelli nei prossimi cinque anni, in un grande cantiere nazionale, organizzato ed efficiente come quelli del recupero della Costa Concordia o del Ponte di Genova, tanto per citare due esempi recenti e luminosi. Disastri trasformati in eccellenze, “successful failure”, come definirono alla NASA il fallimento di Apollo 13, astronave persa e poi recuperata nello spazio tra la Terra e la Luna, a Pasqua di cinquant’anni fa.

È un sogno che resterà tale, probabilmente, mentre assisteremo al solito assalto alla diligenza per l’accaparramento dei fondi europei, e poi all’incapacità di destinarli, di spenderli, di finalizzarli in miglioramento della società e della vita dei cittadini. Questo dovrebbe essere il compito storico della sinistra. Questo, solo questo, e non dimostrare che ci sarebbe sempre qualcosa di meglio, un pochino più a sinistra, un pochino, ma quel tanto che basta a lasciare le cose come stanno, a uscire dal terreno di gioco e continuare a litigare negli spogliatoi, mentre la destra vince trionfalmente la partita, contro nessuno.

