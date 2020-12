LA ROSA E IL LETAMAIO/ Trecento esperti per disegnare la nuova Italia. Che però nessuno sa che cosa sia.

Uno straordinario Matteo Renzi chiede al Governo un tavolo politico per le riforme(Recovery), rivendicando ancora una volta la centralità della POLITICA contro due diverse forme di demagogia: il populismo e la tecnocrazia per coprire la vostra incompetenza e il vostro dilettantismo con le task force. Il vostro passo successivo e forse un regime? l’Italia A GIA DATO GRAZIE.

E’ difficile trovare un aggettivo per definire l’attuale momento politico-sociale. Indecente sarebbe il termine esatto. Ma è un po’ troppo facile. Allora, forse, è meglio sciatto, volgare.

Non c’è niente da fare. Per ragioni misteriose gli italiani hanno affidato il governo a una banda di scimuniti (i cinque stelle) e quindi ci dobbiamo pigliare tutte le loro cretinate da bar: cozze al posto dell’Ilva di Taranto, spingere le esportazioni di prodotti italiani (e non francesi o inglesi), e così via. Ma questo sarebbe ancora il meno. Adesso c’è la novità dei 200 miliardi in arrivo. Faremo una nuova Italia, una grande ripartenza, 300 esperti già al lavoro (chissà in che cosa sono esperti e dove li hanno trovati).

Insomma, una montagna di parole, dietro le quali probabilmente non c’è proprio niente. Infatti, nessuno ci dice quale Italia si vuole fare. E così ognuno avanza le proprie rivendicazioni. C’è chi dice “mettiamo i soldi sulla scuola” (traduzione, aumentiamo gli stipendi). No, sistemiamo il territorio (e via con l’elenco delle opere, un ponte a te, un sottopassaggio a me, vecchissima politica clientelare). In questa confusione i sindacati lanciano uno sciopero, ma nessuno sa per cosa e contro chi. Però il sindacato questo può fare: e così si sciopera (nel pubblico impiego, i più garantiti di tutti, mai perso un centesimo del loro stipendio, una vergogna epocale). Cosa vogliono ancora? La quindicesima mensilità?

Impossibile in questo indecente carnevale trovare chi si sta comportando bene.

La verità è che nessuno ha un’idea di quello che dovrebbe essere l’Italia fra dieci anni. Nemmeno ai tempi di Giorgio Ruffolo e dei suoi tentativi di avviare una programmazione si sono visti 300 esperti al lavoro. In ogni caso, delle sue indicazioni si fecero beffe. Giustamente Scalfari scrisse: una rosa gettata su un letamaio. Questi politici non vogliono cambiare niente perché non lo sanno fare. Vogliono solo dei soldi da spendere per accontentare le loro clientele. I grillini, nei quali molti hanno creduto, non sono da meno: la priorità sono le loro poltrone e un po’ di soldi dirottati verso amici e elettori. Esattamente come la vecchia Dc.

In conclusione, non siamo dentro una rivoluzione, ma dentro un vecchio film: con politici che gettano soldi dove pensano che rendano più voti. La rosa di Ruffolo è sparita, è rimasto l solito letamaio.

LA ROSA E IL LETAMAIO/ Trecento esperti per disegnare la nuova Italia. Che però nessuno sa che cosa sia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo