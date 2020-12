Le chiacchere stanno a zero.Non si litiga per poltrone e per questioni di cortile. La discussione investe la sostanza stessa della democrazia.

Molte cose non funzionano ma vogliamo dare una mano al governo, siamo pronti a fare la nostra parte, però non ci siederemo mai a un tavolo nel quale la torta da duecento miliardi è pensata per i consulenti romani e non per i cittadini italiani.

PER QUESTO!Le chiacchere stanno a zero. La situazione è evidente. Come sono evidenti i motivi della fibrillazione della maggioranza di Governo. Non si litiga per poltrone e per questioni di cortile. La discussione investe la sostanza stessa della democrazia.

Due provvedimenti voluti da Conte e non concordati con tutta la maggioranza sono la prova provata di quanto andiamo dicendo.

Ilprimo riguarda la famosa cabina di regia sul Recovery Fund, una struttura che sostanzialmente andrebbe a sostituire nelle decisioni Governo e Parlamento con una deriva autoritaria pericolosa (dove stanno ANPI e CGIL ed i famosi Costituzionalisti?). Cioè il piu’ grande piano di investimenti dal piano Marshall ad ad oggi da fare con fondi Europei sta per essere scippato dalle mani dei rappresentanti del popolo e delegato ad una burocratica tecnostruttura.

Ilsecondo riguarda invece la creazione di una Fondazione privata a cui delegare il controllo ed il funzionamento addirittura dei Servizi Segreti. Ma dove stanno tutti quelli della Costituzione italiana piu’ bella del mondo?

Noi siamo impegnati fino alla Legge di Bilancio per assicurare all’Italia l’approvazione del decreto ristori e dei denari alle famiglie che non ce la fanno. Sul futuro dipende da Conte: Zingaretti ha chiesto un rilancio dell’azione di governo, noi siamo d’accordo con il segretario del Pd. C’è da guidare il G20, ci sono da gestire i 200 miliardi del Next Generation, c’è da affrontare la distribuzione dei vaccini. Iniziamo finalmente a fare sul serio?

PS:Un partito politico che sostanzialmente è antieuropeista, che è contrario alla proposta di riforma del meccanismo di stabilità europeo e, che se fosse all’opposizione, non avrebbe nessun dubbio a votare contro, vota invece a favore, e minaccia di espulsione i suoi parlamentari che voteranno contro, solo perché se l’Italia boccia la proposta i duecento miliardi del piano Next Generation se li sogna.

E quei soldi non potranno essere utilizzati per sostenere la spesa clientelare nei programmi del governo Conte in vista delle elezioni politiche del 2023.

Ecco anche perché si cerca di mettere in piedi un opaco meccanismo di attribuzione e gestione dei fondi.Tutto qui.

