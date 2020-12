Otto e Mezzo, scontro violentissimo tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi: “Non si capisce nulla di quello che sta dicendo”, e la Boschi le risponde a tono e la asfalta

Ieri a “Otto e mezzo” su La7 è andato in onda uno spettacolo poco piacevole. Lilli Gruber, che non si esime mai dal fare domande anche scomode ai suoi ospiti, aveva in studio Maria Elena Boschi e l’ha intervista su come il suo partito intende comportarsi nei confronti di Conte. Le due donne, in un botta e risposta sul filo del rasoio, hanno chiacchierato in modo molto teso con una Lilli Gruber che partiva all’attacco e con una Maria Elena Boschi visibilmente irritata e infastidita per il modo di fare

Lilli Gruber, ieri a Otto e Mezzo ha avuto ospite Maria Elena Boschi, renziana e le ha chiesto cosa il suo partito intende chiedere a Giuseppe Conte ma , soprattutto, se è nel loro intento far cadere il governo e aprire una crisi nonostante il durissimo momento che l’Italia sta vivendo a causa della pandemia.

La Boschi ha risposto così: “Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui”.

E poi, per chiarire meglio la sua posizione ha anche aggiunto: “Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid”. GRANDE MEB cosi si rispolde a certe giornalaie rufiane prevenute vendute false e rifatte dentro e fuori. E a lei: GENTILE SIGNORA GRUBER andando sui contenuti del contendere,si lasci dire che c’è una differenza tra proporre un commissario ad acta per sbloccare una singola grande opera pubblica incagliata da anni e proporre di commissariare l’intero governo di un Paese proponendo di decidere sul suo futuro in un gruppetto, di nessuna base costituzionale, formato dal PdC, 2 ministri e sei manager.Perché, capirà, che non si tratta di aprire un cantiere seguendone i lavori, ma di decidere su quali progetti concentrare 200 miliardi di euro e su quali no, e che da quelle decisioni dipenderà il nostro destino e quello della Next Generation UE per i prossimi dieci o venti anni.Quindi si tratta di decisioni che richiedono il massimo della condivisione e responsabilità politiche, non di una ratifica del governo e poi del Parlamento di documenti scodellati non si sa da chi e come.Si lasci dire, che il suo paragone tra l’atteggiamento di Renzi e quello di Berlusconi sui rispettivi procedimenti giudiziari non regge neanche un po’. Perché mentre Berlusconi ha fatto di tutto per sottrarsi ai processi, compreso leggi ad personam, Renzi non si è mai sottratto al magistrato inquirente.Si lasci dire che questo parallelo suona irriguardoso nei confronti della magistratura giudicante che per ben tre volte, in Corte di Cassazione, ha bocciato, l’ultima con parole inequivocabili e critiche nei confronti del Procuratore fiorentino, le basi giuridiche stesse di quell’inchiesta.Si lasci dire, infine, che non si può credere che una giornalista consumata come lei non conosca questi fatti e non capisca queste differenze. E che, escludendo che non sia in possesso di una intelligenza almeno media, che tanto basterebbe, insistere con pervicacia viperina e un po’ scomposta su questi argomenti è quantomeno sospetto.Sospetto che abbia dimenticato le basi della professione giornalistica, per svolgere il ruolo di una interlocutrice politica, sfruttando il vantaggio di presentarsi agli occhi del pubblico con il prestigio della conduttrice di un programma e, quindi, con la presunzione di obbiettività. Viceversa, e questo appare essere deontologicamente scorretto, il suo comportamento è quello di una volonterosa militante benevola verso alcuni e malevola verso altri.E poi, quei continui richiami al pubblico che non capirebbe, al quale tradurre – maternalisticamente – le parole dei suoi ospiti, interpretandone il “vero” pensiero. Veramente stucchevole.Le suggerisco, invece, di sviluppare di più le sue qualità professionali nel solco di quanto ci ha mostrato nel pezzo sulla mascherina della Boschi. Un vero capolavoro da rivista di gossip, dove ho sinceramente ammirato quanto si trovasse a suo agio in quel genere giornalistico.Vedendola mi ha richiamato alla mente una giornalista americana degli anni ’50, che lei senza dubbio ricorderà, Hedda Hopper. Più che nel ruolo di penna al servizio della “lista nera” del senatore Mc Carty, come fu tristemente, in quello più leggero di “pettegola di Hollywood” nel quale si riciclò dopo il fallimento politico.Capisco che oggi la sua TV non abbia a disposizione la Hollywood degli anni 50, ma le sue doti professionali possono costituire per lei un ottimo recovery plan, lasciando quell’avvilente politica da terza fila mediatica e assumendo il ruolo di primo piano che le spetterebbe nel dignitosissimo giornalismo dei rotocalchi pettegoli.