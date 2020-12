PULP POLITICS/ Il ruolo di Matteo Renzi nella politica italiana.

Ho scritto diverse volte che in nessun’altro Paese s’era mai VISTA tanta irriconoscenza quanto quella ricevuta da #MatteoRenzi.

Mi piace tornare sull’argomento.

Il motivo e’ piu’ semplice di quel che si possa credere e addirittura immaginare.

Ritenuto colpevole, a prescindere e senza processo, per aver governato nell’esclusivo interesse dell’Italia e degli italiani, con aggravante, per non aver mai guardato in faccia nessuno PUNTO

Apriti cielo

Hanno iniziato ad infangarlo in tutti i modi possibili e immaginabili ma essenzialmente illeciti, senza scrupoli di sorta, tanto da arrivare a prendere di mira nel loro ”disegno criminoso” i suoi affetti piu’ cari. Chiunque al suo posto avrebbe gettato la spugna

Lui no, non lo ha fatto e mai lo fara’ perche’ crede fermamente nella forza della politica… naturalmente, quella buona, onesta… sincera. Con buona pace di tutti coloro che ancora sperano poterlo emarginare.Pia illusione.

E COME.Nel famosissimo e intricatissimo film Pulp Fiction, di Quentin Tarantino, ad un certo punto compare un misterioso ed enigmatico personaggio, chiamato ad occuparsi di una scabrosa e sanguinosa situazione nella quale si sono cacciati due dei protagonisti.

Suona il campanello, gli aprono, si presenta: “Sono Mr. Wolf, risolvo problemi”, e procede ad espletare (peraltro molto efficacemente) il compito per il quale è stato convocato.

Facile trovare corrispondenze con l’attuale situazione politica: PD e Cinquestelle (Zingaretti e Di Maio) sono nei pasticci, ognuno ha necessità ed urgenza di tenere insieme il proprio partito o movimento che dir si voglia, di far valere la propria leadership, di evitare traumi elettorali, di avviare azioni che giustifichino la sopravvivenza del Governo almeno fino all’elezione del successore di Mattarella. In più il M5S è alle prese con le convulsioni di un’agonia ormai difficilmente celabile né rinviabile: servirebbe una “dolce morte”, o almeno una trasfigurazione…

Entrambi i protagonisti fanno fatica a rapportarsi con il premier Conte, che dimostra la spiccata tendenza a procedere da solo per la sua strada, senza stare troppo a sentire chi gli deve fornire risorse e voti in Parlamento.

Il tempo stringe, si avvicinano appuntamenti delicati, come il voto sul controverso MES; l’opposizione incalza confusamente (tanto non saprebbe fare di meglio …), preme sui media e sul Governo, i media aumentano le fibrillazioni, come al solito, dall’Europa arrivano segnali di impazienza, ed anche di insofferenza, per le solite manfrine italiane, Mattarella dà segni di nervosismo (a modo suo, ma li dà), la pandemia non molla, insomma la situazione è intricata assai.

Serve Mr. Wolf, uno che risolve problemi, rapidamente e senza troppi impicci. E chi può essere il nostro Mr. Wolf? Indovinate un po’, chi se non Lui?

Matteo Renzi, ovviamente, uno che ha già dato ampia prova dell’efficacia dei suoi metodi spicci e risoluti: tipo mettere da parte l’inconcludente Enrico Letta nel 2014, trovare un Presidente (Mattarella) che mettesse a tacere tutti i pretendenti e supponenti king-maker (Berlusconi e D’Alema) nel 2015, impedire un accordo suicida per il PD dopo la sconfitta del marzo 2018, mandare Salvini in vacanza direttamente dal Papeete, avviando l’attuale Governo giallo-rosso. Idee chiare e rapidità d’azione.

Ovviamente nessuno gli riconoscerà mai l’efficacia del suo operato, ma in realtà tutti sanno che in Italia c’è solo lui per mettere mano a queste situazioni scabrose.

Sarà disponibile anche stavolta, ora che tutti lo cercano e lo blandiscono? Avrà voglia di sciogliere a modo suo il nodo gordiano che la politica ha costruito e col quale si sta impiccando?

E come, e quando, potrebbe decidere di intervenire? Potrebbe riuscire ancora una volta in un compito così arduo? Chissà. Saperlo…

Fatto sta che D’Alema, dico D’Alema, lo invita ad un suo convegno, le televisioni lo cercano, i giornali lo intervistano di continuo; perfino Travaglio, certamente sbaglierò, ma mi pare meno prevenuto ed aggressivo del solito …

Restano i PM di Firenze, irriducibili ed abbarbicati alle loro questioni semantiche, un po’ medievali, sulle differenze tra Partito e Fondazione. Ma i tempi e i metodi della giustizia in Italia, si sa, sono tali che prima o poi qualcosa si trova e, se non si trova, dopo anni puoi sempre dire che ti sei sbagliato, tanto nessuno ci fa caso (caso Bassolino insegna…).

Ma quale sarà il suo prezzo (politico), semmai volesse intervenire? Chi lo pagherà?

Alcuni avvertimenti sono già partiti, forti e chiari; inoltre, pare si stia finalmente creando, e chissà se e quanto dura …, quel gioco di squadra con il PD, che potrebbe portare frutti molto positivi.

Checché se ne dica, la scissione e la nascita di Italia Viva dovevano servire ad ampliare il fronte politico del centrosinistra e non a rinfocolare dissidi interni di cui davvero abbiamo piene le tasche.

Ormai sono cent’anni di divisioni, improduttive, anzi dannose. Sarebbe ora che, di fronte all’emergenza e soprattutto di fronte all’opportunità concreta di avviare un’autentica ricostruzione del Paese, il centrosinistra si facesse trovare unito; articolato finché si vuole, ma unito nell’azione politica. L’hanno capito negli USA ed hanno vinto.

Non è mai troppo tardi.

