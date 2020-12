Recovery, Conte mette la task force in freezer.Premier spiazzato da Renzi, il Cdm salta. Il gioco al rialzo di Iv coinvolge anche il Mes. Il silenzio di Zingaretti.

Niente da fare, Conte e Politica sono un ossimoro. Torni a fare l’avvocato, a difendere qualche bricconcello. Zinga tace : non è il massimo, ma almeno non parla, creando guai maggiori.

Franceschini : ormai è completamente cotto.”ma devo con rammarico dire che questa volta Renzi tutti i torti non li ha”. Commento tipico.

Zingaretti tace perché ha mandato avanti la bad company politica di IV(?!?) a fare quello che loro pena estinzione massiva non possono fare: ovvero lavorare per il sistema del precedente ventennio fatto da lega fdi fi pdl e pd ds popolari ovviamente con nomi vari.

Stesso sistemi di potere che hanno kostrato in casa loro corruzione,clientelismo e voto di scambio.Preferiscono piuttosto l’estinzione di un contenitore politico (pd e iv?!?).

Tutto cambi perché nulla cambi.Ma così sicuri che estinzione e rassicurazione su un piatto di lenticchie fuori dalla stanza dei bottoni anziché lavorare dentro la stanza dei bottoni convenga al pd ed alla sua bad xompany politica

E TOCCA ANCORA A Renzi! E sta tirando fuori le castagne dal fuoco quando tutti gli altri hanno paura di bruciarsi i polpastrelli. Tacciono. Disprezzano Conte, ma non hanno il fegato di uscire allo scoperto. Però si preparano per la prossima tornata, quando accuseranno Renzi di cercare visibilità e poltrone.

Ma possibile che solo Renzi e Italia Viva hanno capito che genere di trappola si stava organizzando per la Democrazia? Ma dove sono le opposizioni, i costituzionalisti, l’ANPI, i sindacati, la sinistra più a sinistra della sinistra, ecc ecc. Ma dove sono tutti quanti? gente ma stiamo vivendo in una terribile emergenza democratica: qui si sta cercando di sostituire il parlamento con una ditta privata; il tutto è finalizzato a trasferire il potere dalle istituzioni a grillo e casaleggio. Dobbiamo ringraziare Matteo Renzi per aver, momentaneamente, salvato l’onore del parlamento. Mi spiace notare Calenda non pervenuto.” Senza un cambio di passo reale questo governo è morto”.

Speriamo, mi sembra necessario.Conte ha governato per due anni con la politica del rinvio e l’accomodamento populista (dal RdC a Quota 100).Il peggio del peggio

